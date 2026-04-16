Canarias lidera el descenso del tiempo medio de espera para una operación en esta legislatura, con 47 días

Operación quirúrgica - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha destacado este jueves que el archipiélago es la comunidad autónoma que más reduce su tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica desde el corte evaluativo de 30 de junio de 2023 hasta el de diciembre de 2025.

En este periodo Canarias ha logrado reducir el tiempo medio de demora para una operación en 47 días.

Según los datos hechos públicos por el Ministerio, diez comunidades autónomas aumentaron su demora media de lista de espera y siete la redujeron con respecto a junio de 2023.

Además, el archipiélago se sitúa a 31 de diciembre de 2025, con 106 días, por debajo de la media nacional, que está en los 121 días, en tiempo de demora quirúrgica.

Los datos también reflejan la consolidación del 'Plan Activa' que ha permitido un descenso continuado del número de pacientes y de la espera para una intervención desde su puesta en marcha en el segundo semestre de 2023, recoge una nota de la Consejería.

Durante este período el objetivo prioritario del Servicio Canario de la Salud ha sido intervenir antes a los que mayor espera presentaban, teniendo en cuenta que Canarias era la comunidad de España con mayor demora para una operación.

Por tanto, apunta la Consejería, "las islas han logrado ya salir del vagón de cola en tiempo medio de espera para una intervención".

Así, subraya que ya en junio del año pasado se logró por primera vez desde que hay registros que la espera para una intervención quirúrgica se situara en la media nacional, "un logro que se ha podido no sólo mantener sino rebasar".

En cuanto al porcentaje de pacientes que esperan más de sesenta días por una intervención, Canarias reduce este dato un 0,4 por ciento, de forma que el archipiélago es una de las cuatro únicas comunidades autónomas --junto a Cantabria, La Rioja y Madrid-- que logran bajar las cifras en este parámetro.

LA LISTA DE MÁS DE SEIS MESES CAE UN 41%

En cuanto a la lista de espera quirúrgica de más de seis meses ha disminuido un 41 por ciento desde 2023, un dato que avala el objetivo de priorizar a los pacientes que presentaban una mayor demora ha funcionado.

Además el descenso interanual de este indicador es del 23,12 por ciento.

El número de pacientes que esperaban más de seis meses por una intervención ha pasado de 9.457 hace dos años y medio, a los 5.575 a 32 de diciembre de 2025.

El porcentaje medio nacional en este parámetro se sitúa en el 21,6 por ciento, mientras que en Canarias el dato es de 17,4 por ciento, 4,2 puntos menos.

Respecto al análisis de la lista de espera de consultas, la demora media nacional aumentó en veinticinco días con respecto a junio de 2023.

En este parámetro, Canarias ha logrado contener su aumento, que fue de ocho días, si bien se continúa trabajando arduamente para lograr reducir estos datos de tiempo de espera para las consultas, de la misma forma que se ha logrado con el tiempo de espera por una operación quirúrgica.

No obstante, la lista de espera de consultas es la que más está costando contener en todo el Sistema Nacional de Salud, tal como se refleja en los datos publicados por el Ministerio.

Según estos datos un total de nueve comunidades incrementaron su demora para las consultas con el especialista en el último año.