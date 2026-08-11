Canarias muestra su solidaridad con Colombia y habilita un teléfono de información para canarios en el país

CALI, Aug. 10, 2026 -- Photo taken on Aug. 10, 2026 shows a damaged car after an earthquake in Cali, Colombia. Colombia declared a state of national disaster on Monday after a magnitude 7.4 earthquake struck the country's west earlier in the day and kill - STR / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado la solidaridad del archipiélago con las víctimas y sus familias que han sufrido este lunes el terremoto en Colombia, habilitando además un teléfono de información para los canarios que se encuentren en el país.

Clavijo ha indicado en su perfil de 'X', recogido por Europa Press, que Canarias tiene "estrechos lazos sociales y culturales" con Colombia, siendo este un país donde residen "miles de compatriotas". Asimismo ha mostrado su deseo de que las labores de rescate permitan encontrar con vida al mayor número posible de personas.

"La tierra ha vuelto a temblar en Colombia, un país con el que las islas mantienen estrechos lazos sociales y culturales. Aquí residen miles de compatriotas. Nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias, así como nuestra esperanza en que las labores de rescate permitan encontrar con vida al mayor número posible de personas", ha señalado.

Asimismo ha informado que el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emigración y en colaboración con la 'Fundación +34', ha habilitado el teléfono de asistencia e información para los canarios que se encuentren en Colombia +57 310 778 7794.