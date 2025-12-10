Canarias se persona ante el TC para defender el presupuesto y afea al Estado intentar "paralizar" la gestión

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha avanzado este miércoles que el Consejo de Gobierno ha dado orden a los servicios jurídicos para personarse ante el Tribunal Constitucional en defensa de los presupuestos autonómicos de 2025, recurridos por el Gobierno central debido alas retribuciones de altos cargos del Servicio Canario de Salud (SCS) y las inversiones en puertos deportivos.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha mostrado el "enfado" y la "frustración" de su Ejecutivo porque mientras trabaja con "mano tendida" y en comisiones bilaterales, la decisión del Estado es acudir a los tribunales y tratar de "paralizar" la gestión.

"Probablemente otros crean que cuanto peor le vaya a este Gobierno de Canarias, mejor les va a ir a ellos, y este es un mensaje claro al Gobierno del Estado, pero esa no es la realidad", ha destacado, subrayando que el Gobierno canario "no se va a dejar tierra en los ojos" y va a seguir dando respuesta a las necesidades del archipiélago, poniendo como ejemplo la aprobación de los convenios de dependencia con los cabildos.

Cabello ha reducido el recurso del Estado a "dos temas menores" pero en todo caso, no hay problema en litigar ante los tribunales porque últimamente "la fortuna o el buen hacer" de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma han "enmendado la cara" al Gobierno central.

El portavoz no entiende el intento del Estado de "bloquear de manera sistemática" la gestión en las islas "en esa idea de que cuanto peor, mejor", más aún cuando el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, es expresidente de Canarias.

Ha puesto como ejemplo que le "consta" que Torres conoce la realidad migratoria de Canarias y ha tratado de resolverla pero "no se acaba de imponer en su Consejo de Ministros o no se acaba de dar respuesta a la situación" pese a que la "cabezonería" del presidente canario, Fernando Clavijo, impulsó la reforma de la ley de extranjería para activar la derivación de los menores.

INCUMPLIMIENTOS CON LOS MENORES MIGRANTES

Cabello ha detallado que en el archipiélago aún hay 4.471 menores migrantes, de los que 206 han llegado después de la declaración de contingencia migratoria "y deberían de haber salido en 15 días y no han salido".

Con respecto a los que tienen derecho a protección internacional, "apenas han salido 700", ha indicado, y solo este año, han llegado al archipiélago casi 2.800 menores migrantes no acompañados. "El saldo es tremendamente negativo y la situación es peor que en la que nos encontrábamos", ha agregado.

Ha admitido que "hay unos cauces" y una mesa de diálogo "abierta" todos los martes "pero se continúa incumpliendo de manera sistemática" pues solo con los solicitantes de asilo, hay 907 expedientes finalizados a la espera de que el Estado actúe, más 229 que están en centros de tránsito en el archipiélago.

"Se sigue sin cumplir y se sigue sin revertir la situación de emergencia que se vive en Canarias. Y mientras discutimos sobre este asunto, los niños y las niñas siguen en una situación de hacinamiento sin poder garantizársele todos sus derechos en centros de menores en Canarias", ha comentado.

Sobre la actuación de la UE ha admitido la "preocupación" del Gobierno con la decisión de acelerar las deportaciones en centros en terceros países porque "añade más incertidumbre" cuando Canarias sigue en "emergencia migratoria y humanitaria".

Cabello entiende que la UE "está errando el foco" porque el debate no debe estar "donde se retiene" a los migrantes sino en abordar la inmigración "de forma estructural" para lograr que sea "regulada, estable y que aporte valor".

Igualmente ha planteado que hay aumentar la ayuda a la cooperación para que África se desarrolle como el resto de los continentes porque si no, la emigración "va a seguir existiendo".