Canarias pide "prudencia" a la población para esta tarde, cuando se espera que la borrasca 'Emilia' se intensifique

De forma especial, en las zonas inundables o de riesgo, como los cauces de barranco

SANTA CRUZ DE TENERIFE/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Montse Román, jefa del servicio de Protección Civil en Canarias, ha advertido este sábado que las condiciones meteorológicas de la borrasca 'Emilia' en el archipiélago se verán intensificadas este sábado --después del 'impasse' de este mediodía-- a partir de las 18.00 horas, tanto en actividad tormentosa como en precipitaciones.

Así, en declaraciones ofrecidas a TVE en Canarias, y recogidas por Europa Press, Román ha precisado que la Agencia Estatal de Meteorología ha intensificado, en concreto, este aviso para zonas del norte de Gran Canaria y Tenerife, donde se prevén hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

De este modo, la jefa del servicio regional de Protección Civil ha pedido a la ciudadanía "prudencia" en su interacción con las zonas inundables y de riesgo, evitando desplazamientos innecesarios, para evitar cualquier tipo de incidencia vinculada con alguna crecida súbita del nivel del agua, sobre todo en cauces de barranco.

ALERTAS EMITIDAS

El paso de la borrasca 'Emilia' por Canarias ha llevado a la Dirección General de Emergencias del Gobierno regional a activar desde la noche de este viernes la alerta máxima por fenómenos costeros en todas las islas, ante la previsión de olas que podrán superar los nueve metros de altura.

A ello se suma la vigente alerta por viento, con rachas que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora en zonas de medianías y cumbres, por riesgo de inundaciones costeras y la alerta por nevadas en las cumbres de Tenerife. También se ha activado la situación de prealerta por tormentas en las islas y por nevadas en las cumbres de La Palma y Gran Canaria, según informó ayer el departamento regional en una nota de prensa.

Así, el Gobierno de Canarias ha recordado a la población la necesidad de que siga las indicaciones de los cabildos insulares y ayuntamientos, así como a que ponga en práctica recomendaciones de autoprotección para prevenir y evitar situaciones de riesgo con el viento y el mal estado del mar.

RECOMENDACIONES

Se recuerda que, con el objetivo de no sufrir accidentes, es importante evitar los paseos por las zonas de costa y no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa, así como abstenerse de tomarse fotos o grabar vídeos en áreas próximas al litoral.

En este sentido, también es de vital importancia no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje. Además, se aconseja aplazar las actividades náuticas o deportivas y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia.

Por otra parte, ante la previsión de viento, es fundamental retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y aquellos objetos que puedan caer a la calle. Asimismo, se recomienda no acercarse a edificaciones en construcción o en mal estado, ni a andamios, grúas, letreros luminosos, vallas publicitarias o cualquier otro elemento que pueda ser arrastrado por el viento.

En cuanto a rachas de viento y los desplazamientos, tanto si se realiza en un vehículo como a pie, es necesario extremar la precaución ante la presencia de posibles obstáculos en la vía, como ramas de árboles o mobiliario urbano, y evitar caminar por jardines o zonas arboladas. En las zonas afectadas por este fenómeno meteorológico, se recomienda evitar salir de excursión o realizar acampadas hasta que vuelva la normalidad.

INUNDACIONES COSTERAS

Recuerda el Ejecutivo que la combinación del fuerte oleaje y el viento pueden ocasionar inundaciones costeras en el litoral de las islas. Por ello, es aconsejable asegurar la vivienda para impedir la entrada del agua, colocar pequeñas protecciones que pueden ayudar a resguardarla y, en caso de que empiece a inundarse, desconectar el interruptor general de la electricidad.

En cuanto a la previsión de fuertes lluvias y tormentas, se recomienda permanecer en casa, teniendo en cuenta que no esté ubicada en cauces de barrancos o en lugares de riesgo, evitar circular en coche durante las lluvias fuertes, y si es imprescindible, extremar las precauciones, prestando especial atención a la altura del agua, moderando la velocidad y vigilando los frenos.

Si el vehículo comienza a llenarse de agua, recalcan, será mejor abandonarlo. Si la tormenta viene acompañada de rayos o relámpagos, es conveniente cerrar puertas y ventanas, ya que las corrientes de aire pueden atraer a los rayos; desenchufar los aparatos eléctricos, pues las subidas de tensión pueden dañarlos; y alejarse de torres, vallas o cualquier otra infraestructura metálica, así como no refugiarse bajo los árboles ya que la madera mojada también es conductora de la electricidad.

Ante la previsión de nevadas en las cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria es importante respetar la señalización, no transitar por ninguna carretera que esté cortada al tráfico y consultar las restricciones de acceso a las zonas nevadas que implemente cada cabildo insular.

En cualquier caso, recuerdan, ante una situación de emergencia, se debe llamar inmediatamente al 112 y mantenerse informado de la situación a través de los diferentes medios de comunicación y canales oficiales.