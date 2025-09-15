Canarias pide a la UE diferenciar entre menores y adultos migrantes y el despliegue del Frontex en aguas de las islas

Efectivos de emergencias atienden a personas en el Muelle de la Restinga - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha reforzado este lunes su petición a la Unión Europea de que se diferencie entre adultos y menores migrantes en la recepción de fondos y el despliegue de Frontex en aguas de las islas para no detectar a los cayucos casi cuando llegan a tierra.

Así lo ha avanzando a los periodistas el presidente, Fernando Clavijo, antes de reunirse con una delegación de eurodiputados que está visita por el archipiélago encabezada por el presidente de la Comisión de Peticiones, Bogdan Rzonca.

Ha valorado su visita porque demuestra que las instituciones europeas están más cerca de Canarias que el propio Estado español y ha insistido en mantener la "batalla" de que se aclare el estatus de menor y adulto porque a un estado miembro se le envían fondos y no se discrimina y ante el "fracaso" de la política exterior del Gobierno, hay que garantizar una "atención digna" a los migrantes.

Según Clavijo, Canarias necesita fondos adicionales para atender a los menores migrantes ya que España ha recibido hasta el momento 560 millones y de los 50 millones pactados el año pasado, más los de este año "no ha llegado un euro" porque los recursos se envían de la UE al estado miembro.

Ha cargado contra la "injusticia" de que Canarias haya abonado con fondos propios 192 millones del año pasado en atender a los menores migrantes y este año ya lleva más de 130 millones. "No creemos que sea justo", ha indicado, ni tampoco que haya que esperar por el Supremo, tal y como ocurrió con los solicitantes de asilo.

Clavijo entiende que hay que reforzar la "protección" de las islas con el despliegue de Frontex si bien no ha querido vincular inmigración con delincuencia, pues "no hay relación directa", aunque es "evidente" que las pateras llegan sin ser detectadas hasta que llama "un vecino o el 112".

"No nos parece normal", ha explicado, si bien ha agradecido el "magnífico trabajo" que realizan Salvamento Marítimo y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez (PP), ha agradecido la visita de los eurodiputados para que "palpen" la realidad de la inmigración irregular en Canarias y que no lo vean como un fenómeno particular de las islas, sino global de la UE.

"Necesitamos de la UE", ha señalado, y en ese sentido, ha remarcado que debería haber un mayor despliegue de Frontex en las islas, poniendo como ejemplo la "falta de seguridad" que ha revelado la llegada de un atunero con cinco migrantes a bordo, uno de ellos menor, que encalló en la costa de Lanzarote y ha generado afecciones al medio ambiente.

Ha reivindicado que el fenómeno migratorio se atienda "como se merece" y que Canarias sienta que las islas "son seguras" porque son parte de la UE, por lo que ha preguntado si "quizás" Frontex estaría en vigor si el archipiélago fuera parte del continente.

Domínguez ha asumido que hace falta que el Gobierno central solicite el despliegue del Frontex pero cree que la propia UE debería "instar" al Ejecutivo en el momento actual a que se realicen acciones de manera conjunta.