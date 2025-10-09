Canarias presenta 'INTEGRA', una aplicación móvil para agilizar el buscador de recursos para personas sin hogar

Canarias presenta 'INTEGRA', una aplicación móvil que mejora el buscador de recursos para personas sin hogar - GOBIERNO DE CANARIAS

Esta herramienta, dirigida a profesionales y usuarios, permitirá localizar recursos de atención de forma "rápida, fiable y geolocalizada" en todas las islas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha presentado este jueves el prototipo de la app 'INTEGRA', una aplicación móvil que permitirá consultas rápidas, fiables y geolocalizadas de recursos en todo el archipiélago destinada a profesionales y personas en situación de alta exclusión.

Concebida como un complemento simplificado de la guía web del programa de lucha contra la alta exclusión, esta app es una herramienta que centraliza la información en una base de datos única y actualizada, superando el modelo anterior basado en fichas PDF, según ha informado el Ejecutivo regional en una nota.

La iniciativa está promovida por el equipo de Innovación Social de Islas Responsables Lab (IRLab) del Gobierno de Canarias y desarrollada por la Red Anagos.

El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, ha destacado que este proyecto "simboliza una manera distinta de entender la acción social: una acción que escucha, que evoluciona y que se apoya en la innovación para ser más cercana y efectiva y reforzar la atención y la dignidad de las personas".

Ha destacado el ejemplo que supone para apostar por la innovación, "acercar los recursos y los servicios a quienes más los necesitan" y "ofrecer respuestas reales y coordinadas ante una realidad compleja".

RED DE COLABORACIÓN

Destacan que, desde el inicio, este programa ha sido un ejemplo de colaboración entre administraciones, entidades sociales y equipos técnicos. Así, INTEGRA busca ser una herramienta tecnológica y una apuesta por la inclusión, por la cooperación entre instituciones y por una sociedad más comprometida y conjunta.

"Necesitamos seguir creando espacios para reflexionar de manera conjunta. Tenemos que revisar las políticas, modificar los formatos y pensar 'out of the box' para encontrar respuestas que hasta ahora no habíamos explorado", ha incidido Caraballo en la presentación del proyecto.

Por su parte, la presidenta de Anagos, Alicia Silva de la Cruz, ha señalado que, tras cinco años desde la primera edición de la guía, "se ha constatado su utilidad", tanto por el tráfico en el buscador de recursos web como en el número de descargas de la versión en PDF.

En base a ese primer testeo, detalló, se llegó a la conclusión de que "era necesario un paso más y mejorar el buscador, modernizándolo y desarrollando una aplicación móvil que facilitara el acceso a la información de los recursos, particularmente por parte de la personas en situación de vulnerabilidad".

Además, a partir de ahora las entidades y administraciones pueden registrar directamente sus recursos en la guía, de tal manera que "estará aún más actualizada y será más dinámica".

CONTRA LA ALTA EXCLUSIÓN SOCIAL

El Programa de Lucha contra la Alta Exclusión Social en Canarias (INTEGRA) nace para acompañar a personas cuya situación, condicionada por factores estructurales, sociales y personales, presenta un deterioro profundo que dificulta la salida autónoma y agrava, con el tiempo, los efectos psicosociales asociados.

Como instrumento de apoyo, ya existe una Guía de Recursos para Personas sin Hogar en Canarias, que sistematiza la red de recursos disponibles en el archipiélago anualmente. Sin embargo, se identificó la necesidad de contar con información actualizada de forma permanente.

En este marco, se ha establecido una colaboración con la Asociación Anagos - Red De Economía Social, Alternativa Y Solidaria De Canarias, entidad que será la encargada de realizar las mejoras y actualización del buscador web de recursos para personas sin hogar de Canarias, además de desarrollar una aplicación móvil como complemento de la guía web, simplificada para su consulta en dispositivos móviles.

La App INTEGRA permitirá a las entidades que trabajan con personas en situación de alta exclusion mantener y revisar los datos sobre los recursos en tiempo real, sustituyendo los documentos estáticos (PDF) por un sistema dinámico y en actualización continua.