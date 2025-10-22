Canarias presenta un presupuesto de 12.491,4 millones: Presidencia y Transición Ecológica, las que más crecen

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este miércoles el anteproyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 2026 que suman un total de 12.491,4 millones, un 7% más, lo que supone un total de 813,2 millones más.

Los detalles de las cuentas han sido expuestos en rueda de prensa por la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), quien ha señalado que pese a la "incertidumbre" generada por la falta de PGE y los objetivos de estabilidad presupuestaria, se orientan al gasto social, con la incorporación de la vivienda como objetivo estratégico, y el fomento de la 'transición verde'.

En ese sentido ha señalado que el departamento que dirige Mariano Hernández Zapata es que el más crece en los presupuestos con un incremento del 44,8% hasta sumar un total de 453,6 millones, seguido de Presidencia, que sube un 18,6% hasta los 159,8 millones.

Asián ha justificado el aumento de fondos para Presidencia del Gobierno en que se ha convertido en un departamento con un "concepto más amplio" que incluye nuevas estrategias económicas y los programas vinculados al reto demográfico.

(Habrá ampliación)