Canarias, primera comunidad en adherirse al manifiesto por una estrategia nacional de economía azul

El Gobierno de Canarias ha inaugurado este jueves las Jornadas 'Oportunidades de la Economía Azul, donde se ha firmado el manifiesto Mencey por una 'Estrategia Española de Economía Azul' por parte de todos los representantes públicos y privados de los sectores vinculados a la economía azul. Asimismo, Canarias se ha convertido en la primera comunidad autónoma que firma esta estrategia nacional.

En un comunicado, el viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Gustavo González de Vega, ha destacado la importancia del manifiesto para aunar una estrategia en torno a un "sector estratégico para Canarias y que supone una enorme oportunidad para diversificar la economía de las islas".

"Cada comunidad autónoma tiene su hoja de ruta en esta materia, pero el Estado carece de una estrategia conjunta, de ahí la importancia de este manifiesto para arrancar el compromiso público privado con las actividades que tienen que ver con el mar", ha destacado en una nota emitida por el departamento regional.

Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ha subrayado el valor de una jornada para "intentar canalizar y homogeneizar" las políticas de Economía Azul en aplicación o desarrollo en todas las regiones de España. "Persiguiendo la excelencia, nos sumamos sin duda nos sumamos a este tipo de actividades complementando otras iniciativas en desarrollo como la Cátedra de Economía Azul, con la ULL".

Ante este contexto "de unidad y trabajo conjunto", Suarez ha planteado una propuesta de generación de un lobby constituido por los diferentes clústeres marítimos estatales y los puertos canarios para intentar enmendar la normativa del mercado de emisiones europeo, ETS, "que reduce la competitividad y conectividad internacional" de los puertos canarios frente a los puertos africanos, "exentos del cumplimiento de esta normativa".

REUNIÓN DE CLÚSTERES DE ECONOMÍA AZUL

La cita reunió en Tenerife a representantes de todos los clústeres de economía azul de España: Foro Marítimo Vasco, Clúster Marítimo de Cantabria, Clúster Marítimo de Cataluña; Clúster Marítimo Naval de Cádiz, Centro Tecnológico Naval y del Mar de Murcia, Clúster Marítimo de las Islas Baleares, Clúster Naval Gallego, Clúster Marino Marítimo de Andalucía, además del Clúster Marítimo Español.

El presidente del Clúster Marítimo Español, Javier Garat Pérez, ha definido como un "completo acierto" la iniciativa, por haber sido capaz de traer a todos los clústeres regionales de toda la geografía española para debatir sobre los retos de futuro de la economía azul y firmar este manifiesto.

"El manifiesto viene en un momento perfecto, dado que en Bruselas se está debatiendo el Pacto Europeo de los Océanos, que se presentará en Niza en el mes de junio, y que constituirá la hoja de ruta de la Comisión Europea en todo lo relacionado con los océanos incluyendo toda la actividad económica", ha explicado Garat.

Ha contextualizado que en distintas comunidades españolas hay estrategias regionales sobre economía azul pero no hay una estrategia de dimensión nacional. "Es una llamada de atención importante. Este manifiesto refleja todos los argumentos sobre los que es necesario contar con esta estrategia de país", ha advertido.

El presidente del Clúster Marítimo de Canarias (CMC), Germán Suárez Calvo, ha expresado como con el manifiesto se manda un mensaje a la sociedad civil, ya que no se trata "sólo de empresas, no sólo somos sector privado". "En nuestras organizaciones también está el sector público, las entidades generadoras de conocimiento, etc".

Las Jornadas 'España en Azul' han abordado, asimismo, las oportunidades de este sector económico ordenando todos los subsectores de actividad en cinco mesas redondas: recursos nos vivos explotables; recursos vivos explotables, transporte y logística, construcción naval y turismo.

SOBRE EL MANIFIESTO

El Manifiesto por una Estrategia Española de Economía Azul explica que el conjunto de actividades económicas relacionadas con la mar, la economía azul, representa uno de los vectores estratégicos de crecimiento para España en el horizonte 2030-2050: impacto económico directo e indirecto, contribución a la sostenibilidad del planeta, capacidad para generar empleo de calidad, innovación tecnológica y cohesión territorial.

El documento advierte que España cuenta con el potencial para seguir liderando el crecimiento azul en Europa, debido a que, según exponen, capitanea los subsectores de la pesca y la acuicultura, es referente en turismo costero, cuenta con uno de los mayores registros navales y presenta "un enorme potencial" en energías renovables marinas, biotecnología azul, digitalización portuaria e investigación oceánica.

Señalan que España se sitúa como la tercera economía europea, en nuestra contribución al valor añadido bruto de la Economía Azul de la Unión Europea, y el primero en la contribución al empleo. A nivel nacional supone el 7% del valor añadido bruto (VAB), genera más de 21.277 millones de euros al año y suma más de 625.000 puestos de trabajo. De este modo, puntualizan, la economía azul en España genera un importante efecto tractor.

Tras el repaso a las principales magnitudes de los principales subsectores económicos, tanto de los ámbitos consolidados, como de los potenciales emergentes, el manifiesto resume las fortalezas de cada uno de los territorios costeros del país.

Finalmente, el texto recoge que España está en "una posición privilegiada" para liderar la Economía Azul en Europa. Sin embargo, para ello, "es imprescindible un impulso desde una visión estatal", basado en la colaboración público-privada, la planificación estratégica colaborativa y la aspiración internacional.

El liderazgo estatal, continúa, debe ser el motor que consolide a España como potencia en Economía Azul, a través de la alineación de las políticas gubernamentales con los objetivos europeos y globales de sostenibilidad.

Se defiende, además, como la Estrategia Española de Economía Azul debe constituirse como un instrumento "político y técnico que oriente y coordine, de forma sostenible e innovadora", el desarrollo de todas las actividades económicas vinculadas al mar y a los entornos acuáticos.