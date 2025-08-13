Canarias prohibirá el movimiento de material vegetal entre islas tras el foco de filoxera de la vid de Tenerife

Gobierno canario y Cabildo de Tenerife trabajan en el control de un foco de filoxera de la vid detectado en La Laguna - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias emitirá una orden para prohibir, a partir de la próxima semana, el movimiento de material vegetal entre islas y con ello tratar de controlar la posible expansión de un foco de filoxera de la vid (Daktulosphaira vitifoliae), que fue detectado a finales del mes de julio en un parral de un jardín particular y en terrenos próximos parcialmente abandonados, en una zona de Valle de Guerra, en el municipio de La Laguna.

Así lo ha informado este miércoles el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, que se ha reunido en Santa Cruz de Tenerife junto al consejero insular de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, y representantes de Organizaciones Profesionales Agrarias; Consejos Reguladores de las DOP de Canarias; bodegas de la isla; los ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna, Tegueste y La Matanza; el SEPRONA y la Policía Canaria para informar de las acciones llevadas a cabo.

Narvay ha especificado que desde hace 14 días se trabaja de forma "intensa" en este foco que, hasta ahora, en las islas solo se ha detectado en su fase aérea, en terrenos y vides abandonadas. "Esto no afecta en ningún caso a la calidad del vino", ha señalado el consejero que ha precisado que hasta la fecha se han realizado un total de 391 prospecciones, en 391 fincas, solo encontrando, por ahora, focos en un total de 18 plantas.

"El foco principal está en la frontera entre Valle Guerra y Tacoronte. De resto se encontró uno en Tejina y otro en La Matanza. La de la Tejina ya ha sido eliminada, y en la de La Matanza se espera a que termine el efecto de un producto fitosanitario que el propietario había echado ante la existencia de otro cultuvo", ha precisado.

Las primeras evaluaciones no pueden precisar cuándo y cómo se introdujo esta plaga en Canarias, dado que la filoxera ha estado desde hace muchos años en Europa. Debido a las condiciones que precisa la plaga para alcanzar su fase de visualización en la hoja, podría haberse introducido en la isla desde hace más de 3 años.

Por otro lado, si bien aún se desconoce con certeza el origen de la introducción de la plaga, la teoría apunta a que, posiblemente, la plaga pudo introducirse en las islas a través de una vid o injerto extraído de fuera, en contra de lo que establece la ley. Por ello, el consejero canario ha aprovechado la ocasión para pedir al Estado "más personal y medios" en los puestos de inspección fronteriza en los puertos y aeropuertos.

A pesar de la situación, el Gobierno regional ha lanzado un mensaje de "tranquilidad absoluta" sobre un foco que actualmente afecta al sector viticultor en la isla de Tenerife. Aún así, desde el Ejecutivo canario se realizará una comisión de seguimiento y un plan con el objetivo de continuar tomando medidas: "Las medidas son, primero, la detección y erradicación, la comunicación, para saber de qué manera se puede detectar y erradicar".

Las medidas proseguirán, además, con una nueva orden, que busca prevenir la expansión del foco y que pasará por prohibir el movimiento de material entre islas. Esta medida estará vigente, previsiblemente, entre el lunes y martes de la próxima semana, según ha avanzado el consejero regional ante los medios de comunicación.

También, se forma paralela, según ha detallado Narvay, se trabaja en sanear las plantas para garantizar los patrones de vid autóctona. De este modo, se plantea hacer un laboratorio para conservar esas vides saneadas y, en caso de la peor situación, volver a replantar sobre injertos esas vides con patrones canarios.