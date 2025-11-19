Canarias promociona su estrategia aeroespacial en la feria Space Tech Expo Europe de Bremen (Alemania) - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias está promocionando en la feria Space Tech Expo Europe, que se celebra en Bremen (Alemania) del 18 al 20 de noviembre, su estrategia aeroespacial como una herramienta clave para el impulso del sector aeroespacial en las islas.

Al respecto, el director general de Proyectos Estratégicos del Ejecutivo regional,, David Pérez-Dionis, ha señalado esta cita como indispensable para seguir dando a conocer la apuesta de Canarias por este sector.

"Una de las líneas de actuación, el Plan de Promoción Internacional del sector aeroespacial, es fundamental para la contribución a la diversificación económica de Canarias", ha añadido.

En un comunicado, el Gobierno ha indicado que Canarias se ha presentado en Bremen como un relevante actor geoestratégico, cuyo desarrollo está marcado por la recién estrenada Estrategia Aeroespacial Canaria.

Esta hoja de ruta pretende potenciar las capacidades del sector aeroespacial canario a través de la puesta en valor de sus infraestructuras científicas, tecnológicas y de investigación o las universidades públicas canarias. Todo ello, reforzado por un régimen económico y fiscal singular, atractivo para las inversiones internacionales.

ESTRATEGIA AEROESPACIAL CANARIA

Los objetivos principales de la Estrategia Aeroespacial Canaria (EAC) se centran en la coordinación de iniciativas público-privadas para atraer empresas que aporten riqueza, diversifiquen el tejido productivo y generen empleo de alto valor añadido.

Por otra parte, se pretende facilitar el camino de implantación a las empresas y garantizar su acceso a fondos públicos, tanto estatales como europeos.

Con el apoyo de Proexca, con presencia en un stand propio de Canarias bajo el pabellón del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), la delegación canaria en Bremen ha contado con representantes de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Parque tecnológico de Fuerteventura y la Zona Especial Canaria (ZEC).

Durante la celebración del evento, se han mantenido contactos con distintos representantes públicos y privados de la industria aeroespacial europea, como la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia Espacial Francesa (CNES), la entidad Bremen Aeroespacial, la Agencia Espacial de Luxemburgo, la Agencia Espacial de Portugal, la agregaduría comercial de la Embajada de Canadá en España, el Centro Aeroespacial de Alemania (DLR) y diferentes empresas del sector.