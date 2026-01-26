Canarias prorroga la declaración de excepcionalidad de la atención a menores migrantes no acompañados

Consejo de Gobierno de Canarias de este lunes - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado la prórroga de la declaración del carácter excepcional de la situación de los menores no acompañados, lo que permitirá dar continuidad hasta 2028 a los 19 profesionales de trabajo social y 20 técnicos administrativos que tramitan la documentación relativa a la atención de menores migrantes.

Así lo ha informado la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que agrega que el montante del contrato programa de carácter temporal asciende a 1.706.186,97 euros.

La decisión de reforzar el personal se ha adoptado para continuar agilizando la tramitación de documentación, un esfuerzo que se ha hecho precisamente para cumplir, entre otras cosas, con los envíos de expedientes a las delegaciones de gobierno, donde ya tienen 755 completos, de los que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias solo ha recibido 331 resoluciones de traslado.

Desde la Consejería de Bienestar Social considera importante reseñar que de estos expedientes se han archivado 135 (por diversas circunstancias, como la mayoría de edad), mientras 132 menores han sido reubicados en otras comunidades, y 14 de ellos se negaron a viajar y permanecerán en las Islas.

Además, también es personal que está gestionando las 228 resoluciones de traslado recibidas desde las delegaciones de Gobierno, de las 572 nuevas llegadas de menores a Canarias, niños y niñas que permanecen en centros del Ejecutivo autonómico desde que arriban al archipiélago.

Este personal, entre otras cosas, ha gestionado las 173 reubicaciones de estas nuevas llegadas (77 han cumplido la mayoría de edad).

Además, el Ejecutivo ha indicado que el esfuerzo en el refuerzo del departamento también afecta a las diversas gestiones que hay que realizar con otras CCAA, las comunicaciones a la Fiscalía, reunificaciones familiares y seguimiento social, así como el traslado a la Península u otros territorios de la Unión Europea y la gestión de la protección internacional de estos chicos.