Canarias recauda 1.361 millones por IGIC en el primer semestre, un 4,5% más

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Canarias recaudó un total de 1.361 millones por el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en el primer semestre, un 4,5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos hechos públicos este lunes por el Instituto Canario de Estadística (Istac).

Además, el total recaudado por todos los impuestos fue de 1.521 millones de euros, lo que supone un 4% más que en los seis primeros meses de 2025 --estos datos se presentan en términos líquidos, es decir, una vez efectuada las devoluciones tributarias correspondientes--.

El Istac precisa que si se tienen en cuenta otros tributos, Canarias recaudó entre enero y junio de este año un total de 150 millones de euros por el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), un 0,6% más que en el mismo periodo de 2025.

Asimismo, hay otros 10 millones de euros por el Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte, un 9,8% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Igualmente también se gestionó la recaudación de otros 293,8 millones de euros que corresponden a los tributos cedidos por el Estado, entre los que destacan los 235,9 millones de euros del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.