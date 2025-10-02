Canarias recibe 10,3 millones de turistas internacionales hasta agosto, un 4,5% más que el año anterior

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA/SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha recibido hasta agosto un total de 10,3 millones de turistas internacionales, lo que representa un incremento interanual del 4,5%, según los datos de la estadística de Movimientos Turísticos de Fronteras, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según estos datos, sólo en agosto, el archipiélago canario recibió la llegada de 1,23 millones de turistas internacionales, un 6% más en comparación con el mismo mes del año pasado.

Illes Balears fue el primer destino principal de los turistas en agosto, con el 22,5% del total. Le siguieron Cataluña (19,4%) y Andalucía (15,3%). En el acumulado de los ocho primeros meses de 2025, las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña (13,8 millones y un aumento del 0,2% respecto al mismo período de 2024), Illes Balears (11,5 millones y un incremento del 3,3%) y Canarias (10,3 millones, un 4,5% más).

GASTO TURÍSTICO

Respecto al gasto, las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en agosto fueron Illes Balears (con el 23,9% del total), Cataluña (19,0%) y Andalucía (14,5%). El gasto de los turistas aumentó un 9,8% en tasa anual en Illes Balears, un 1,8% en Cataluña y un 4,1% en Andalucía.

De este modo, los turistas internacionales llegados en agosto a Canarias dejaron un gasto total de 2.230 millones de euros, un 14% más que en agosto de 2024.

El gasto medio por persona ascendió en agosto a 1.804 euros (+7,6%), con un gasto medio diario por personas de 208 euros (+4,2%). Los viajes de los turistas internacionales duran, de media, una semana.