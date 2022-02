Canarias recibe 466 millones del Estado para impulsar su Estrategia de Energía Sostenible

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central va a destinar a Canarias algo más de 466 millones de euros para desplegar la Estrategia de Energía Sostenible, con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El acuerdo ha sido presentado este miércoles a los medios de comunicación por el presidente canario, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quienes han insistido en que estos recursos son una "oportunidad" para abrir a las islas a la transformación verde.

Los fondos se tendrán que ejecutar hasta 2026, van a generar un impacto económico cercano a los 900 millones y serán gestionados en un 80 por ciento el Gobierno canario y el resto por el Instituto

para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio.

Torres ha detallado que habrá 116 millones para energía solar y fotovoltaica; 93 millones para energías renovables en comunidades energéticas y otros 93 millones para descarbonatar suelo industrial; 60 millones para potenciar parques eólicos; 35 millones para el impulso al vehículo eléctrico; 46 millones para el desarrollo del hidrógeno verde y la eólica marina y 11 millones para labores de divulgación entre la ciudadanía.

Ha garantizado que el Gobierno va a "invertir todo" hasta 2026 porque el cambio energético en las islas es "irrenunciable" y cuenta con el apoyo y la sensibilidad del Gobierno central cuando antes hubo otros que "ponían un impuesto al sol".

El presidente canario ha dicho también que esta estrategia se combina con la nueva ley de cambio climático, ya en tramitación parlamentaria, la construcción de la central de Chira-Soria o el desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz de Tenerife.

Además, ha resaltado que el objetivo es que en 2030, el mix energético de las islas tenga un 60% de energías limpias.

Ribera ha dicho que Canarias "tiene todo para dar el salto" hacia una economía verde pero "hacía falta la visión y capacidad política" para hacer frente a ese "desafío" ya que las islas "están en top ten" de la biodiversidad y su protección debe ser compatible con las nuevas formas de energía.

Ha destacado que el archipiélago tiene una "dimensión energética internacional" gracias a la central de Gorona del Viento en el Hierro y la Plocan, que se ha convertido en un "laboratorio de ensayo" para el desarrollo de la eólica marina.

La ministra ha valorado el "enorme potencial" que tiene la estrategia para la generación de empleo y sostiene que multiplicará por diez el autoconsumo por lo que espera transferir los fondos "cuanto antes".

ENERGÍA OFF SHORE: CANARIAS ES "EL DORADO", SOSTIENE RIBERA

Ha apuntado también que la transformación verde se asienta en un "cambio muy importante en la demanda ciudadana", que entiende que "no puede haber progreso" si se siguen dilapidando los recursos naturales y esta década será la "más revolucionaria" de la producción energética mundial.

"Todo no es fácil ni automático, hay dificultades que superar, pero soy optimista, veo la determinación de los jóvenes que no nos van a perdonar no estar a la altura", ha señalado.

Sobre la energía eólica off shore ha dicho que se implantará "muy pronto" en Canarias aunque tampoco "mañana o pasado mañana" pero ha dejado claro que las islas son "el dorado" gracias al empuje de los vientos alisios que hacen que estén "en el radar" de los principales desarrolladores del mundo.

Así, ha apuntado que "el desafío es hacerlo bien", respetando la biodiversidad marina o los corredores de aves, al tiempo que ha resaltado que el Plocan se haya convertido en un "referente" de testeo de bienes de equipo y tecnologías. "No es casualidad", ha indicado.

Ribera ha comentado también que esta industria es una oportunidad de negocio para los astilleros españoles y ha comentado que el objetivo es buscar los proyectos más idóneos y sacar a concurso las parcelas en dominio público.