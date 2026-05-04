Canarias reclama que el Pacto sobre Migración y Asilo no convierta a las islas "en un gran centro de retención"

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha reclamado este lunes que el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea no convierta a las islas "en un gran centro de retención".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha recordado que hace dos semanas el Ejecutivo regional celebró un encuentro sobre el asunto en Casa África con especialistas y que la conclusión que extrajo es que "nadie sabía nada".

"Ni los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sabían mucho, ni el Gobierno del Estado parece que supiera mucho... estamos todos un poco preocupados", aseguró Cabello, quien hizo especial hincapié en la importancia de que haya singularidades para los territorios fronterizos o con los menores migrantes no acompañados.

Asimismo, el portavoz explicó que lo que Canarias espera es que el Estado informe durante la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que tendrá lugar este martes, 5 de mayo, y aclare las dudas existentes sobre el Pacto de Migración y Asilo.

MEJORAR LA COORDINACIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN

Por otro lado, Cabello instó a que se examine la mejora de la coordinación para la regulación en materia de extranjería "porque al final son las administraciones más cercanas las que tienen que tratar y atender a estas personas".

"Nosotros seguimos reclamando coordinación, cercanía e información porque estando de acuerdo con el fondo, con que quienes cada día están para trabajar, integrarse y construir un futuro puedan hacerlo con garantías; necesitamos que no se haga de manera unilateral por parte del Gobierno del Estado, sino que se haga en coordinación", concluyó.