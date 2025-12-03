Canarias reconocerá este diciembre la labor de entidades y personas con discapacidad referentes en las islas

Canarias distinguirá el próximo 12 de diciembre a entidades y personas con discapacidad referentes en las islas - CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias celebrará el próximo 12 de diciembre, en Gran Canaria, la primera edición de la Gala +Capaces Canarias: discapacidad y talento, una iniciativa que tiene por objeto visibilizar, reconocer y poner en valor la aportación de las personas con discapacidad y de las entidades que trabajan en favor de sus derechos.

La entrega de premios tendrá lugar en el Auditorio Alfredo Kraus (Gran Canaria) y estará conducida por el grupo Abubukaka y durante la misma habrá diferentes actuaciones, según ha informado la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo canario en una nota de prensa.

La directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, ha destacado este miércoles la importancia de la gala "para reconocer el trabajo que realizan muchas personas y entidades en Canarias, y que muchas veces no tienen visibilidad". Así, ha recalcado cómo hay gente anónima que lleva "muchos años luchando por los derechos de las personas con discapacidad", por lo que este evento surge para "sacarlos del anonimato y destacar su labor".

El galardón ha sido elaborado por la asociación de salud mental Atelsam. Además, en la gala, se entregará un pañuelo a modo de obsequio a los asistentes, diseñado por 18 usuarios del Centro Ocupacional Camino de Chasna.

MODALIDADES DE LOS PREMIOS

Respecto a los reconocimientos, la modalidad de premio colectivo está dirigido a entidades, asociaciones o instituciones que desarrollen iniciativas, programas o acciones innovadoras y sostenibles en favor de la inclusión y la accesibilidad, mientras que la modalidad de premio individuales está dirigida a personas con discapacidad que, por su ejemplo personal, implicación social o trayectoria, representen un referente en la defensa de la igualdad de oportunidades y la plena inclusión.

Además, se hará entrega de un premio colectivo e individual por cada una de las islas, siendo un total de siete premios colectivos y siete premios individuales. A ello el Gobierno de Canarias sumará otro galardón de honor para distinguir a personas o entidades con relevancia nacional e internacional.

La comisión evaluadora ha estado formada por Leticia Rodríguez Rodríguez, Carolina Suárez Ruiz, María Virginia González Mesa, Fátima González Bello, Sara Mendoza Correa.

En la modalidad de premio colectivo los ganadores son Murga Reconecta2 (Tenerife), Club de Baloncesto Isla de La Gomera (La Gomera), Club deportivo in corpore sano (El Hierro), ADFILPA (La Palma), Asociación Síndrome de Down Las Palmas (Gran Canaria), Asociación ADIVIA (Fuerteventura) y Asociación de personas con discapacidad de Lanzarote ADISLAN (Lanzarote).

Por su parte, en la modalidad de premio individual los ganadores son Salvador Morales Coello (Tenerife), Clara Direy Lorenzo González (La Gomera), Andrés Israel Novoa Azanza (El Hierro), David Rodríguez Acosta (La Palma), Miguel Planas Fernández (Gran Canaria), Valentina Morán Rodríguez (Fuerteventura) y Jorge Cabrera Luzardo 'Jorge Caluz' (Lanzarote). Mientras, el galardón de honor recae en Marcos Lechet, activista por los derechos de las personas con discapacidad auditiva que ha impulsado diversas iniciativas a nivel nacional e internacional.