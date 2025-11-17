Canarias recuerda al Estado que el hacinamiento de los menores no se soluciona con más centros en las islas

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha recordado este lunes al Estado que el hacinamiento de los menores migrantes no acompañados no se soluciona con más centros en las islas.

Así lo ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que la mejora de la atención a estos chicos se produce trasladándolos a centros de la Península.

"El tema --continuó-- no es solo atender a los menores en un centro, es poder garantizarles un proyecto en el que se tenga en cuenta cuáles son sus opciones de inserción posterior. Y ese es un trabajo individualizado, es muy difícil hacerlo en una comunidad autónoma que tiene 4.500 menores".

Cabello expuso que en la actualidad Canarias tiene 4.495 menores migrantes y que 297 han sido derivados a dispositivos del sistema de protección internacional en Península, 167 al 'Canarias 50' y 19 han sido trasladados a la Casa del Mar (Gran Canaria), donde están siendo evaluados para después intentar enviarlos a un dispositivo del Sistema Nacional. En total, la tutela ha pasado al Estado en 480 casos.

Asimismo, el portavoz expuso que Canarias sigue estando en una situación de "saturación" porque "no se termina de producir la derivación de niños y niñas a centros en la península". "La situación no es solo de preocupación, es de preocupación y hartazgo sobre el cansancio que ya todo el sistema de acogida lleva viviendo desde hace casi dos años", observó.