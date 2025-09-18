Canarias y la región marroquí de Souss Massa exploran vías de colaboración para impulsar innovación y emprendimiento

Canarias y la región marroquí de Souss Massa exploran vías de colaboración para impulsar la innovación y emprendimiento - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Gobierno de Canarias, representada por el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, y el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, ha mantenido este jueves un encuentro en Agadir con responsables del Centro de Innovación Souss Massa (CISM) para abrir nuevas vías de colaboración en materia de emprendimiento e innovación.

Esta reunión se enmarca en la agenda institucional del Ejecutivo canario en Marruecos para reforzar su "voluntad" de estrechar la cooperación con "un país vecino estratégico", con quien desde hace dos años se planteó "reactivar" su relación. De hecho, está prevista una nueva visita del presidente regional, Fernando Clavijo, a Agadir en enero de 2026, según ha recordado el Gobierno regional en una nota.

De este modo, subraya Caraballo, uno de los ejes "fundamentales" para el archipiélago es la innovación y la ciencia a través de la diplomacia científica, por lo que defiende que las oportunidades de cooperación futura avancen en ese sentido.

Asimismo, el viceconsejero recordó la vinculación ya existente entre instituciones canarias y marroquíes en el terreno universitario, como es el caso de la colaboración entre las universidades canarias y la Universidad Mohamed VI Politécnico (UMP6P). Hace dos meses, los dos centros públicos de educación superior del archipiélago y el marroquí rubricaron un acuerdo para facilitar la colaboración en materia de investigación.

En este sentido, ha defendido que tanto los jóvenes marroquíes como los canarios deben contribuir con su talento a dar respuesta a los retos reales a los que se enfrentan ambas sociedades, desde la sostenibilidad hasta la transformación tecnológica. También ha destacado la importancia de impulsar proyectos de partenariado público-privado en aquellas áreas que Marruecos considere prioritarias para su desarrollo.

HOJA DE RUTA COMÚN

Por su parte, Luis Padilla ha señalado que el emprendimiento y la innovación son claves para el futuro de Canarias y que las conversaciones con este centro de innovación permitirán generar nuevas oportunidades y ayudar a conectar a las startups de ambos territorios con un entorno global y competitivo. En paralelo, los responsables del CISM han valorado su misión de transformar ideas en proyectos que generen impacto y coincidieron en señalar a Canarias como un socio estratégico para avanzar en la internacionalización y el crecimiento del ecosistema emprendedor.

En definitiva, el encuentro concluyó con el compromiso de avanzar en una hoja de ruta común que permita poner en marcha proyectos piloto, fortalecer los vínculos entre universidades y centros tecnológicos e implicar tanto a inversores como a agentes sociales en el desarrollo de un espacio compartido de innovación entre Canarias y Marruecos.

Además de este encuentro, la delegación canaria visitó la planta de desalinización de agua de mar del Gran Agadir. Esta ocupa un área de 20 hectáreas y está ubicada en la costa atlántica, a cuarenta kilómetros al sur de la ciudad de Agadir, dentro del parque nacional Souss-Massa. En ella, se recalcó la importancia de colaborar en retos tan importantes para ambas regiones como es la gestión del agua y su distribución.