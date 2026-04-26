Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Canarias y la región SoussMassa celebran este lunes un encuentro bilateral para reforzar la cooperación en diferentes áreas, siendo esta la segunda misión institucional, empresarial, académica, de innovación y deportiva entre ambos territorios.

Así, el lunes, a las 09.30 horas, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantendrá una reunión con el presidente del Consejo Regional de SoussMassa, Karim Achengli, en el hotel Santa Catalina, dando de esta forma continuidad a los trabajos iniciados en enero de 2026 en Agadir, donde una delegación canaria encabezada por Clavijo suscribió diez acuerdos de colaboración y un memorando de entendimiento con la región marroquí de Souss Massa.

Estos acuerdos, según ha informado el Gobierno de Canarias, estaban orientados a reforzar la cooperación institucional, económica, universitaria, científica, tecnológica y deportiva entre ambos.

Por parte del Gobierno de Canarias asistirán la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín; el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo; el director general de Relaciones con África, Luis Padilla; los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, y de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García; el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega; y representantes vinculados a la agenda institucional y sectorial de la misión.

Posteriormente, a partir de las 10.00 horas, se celebrará la reunión plenaria entre las delegaciones de Canarias y Souss Massa, donde participarán representantes institucionales, empresariales, universitarios, del ámbito de la innovación y del sector deportivo de ambos territorios, para hacer seguimiento a los acuerdos suscritos en Agadir, presentar los avances alcanzados y abordar nuevas líneas de cooperación.

En esta reunión plenaria intervendrán el presidente canario; el presidente del Consejo Regional de Souss Massa, Karim Achengli, y tras ellos harán una exposición la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada; el presidente de la CCE; el rector de la ULPGC y su homólogo de la ULL; y el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Juan José Arencibia.

Por parte de la delegación de Souss Massa intervendrá el presidente de la Confederación de Empresarios de Souss Massa, Driss Boutti; el presidente de la Cámara de Comercio de Souss Massa, Said Dor; y el rector de la Universidad Ibn Zohr, Nabil Hmina.

Tras finalizar el plenario, sobre las 12.30 horas, Fernando Clavijo y Karim Achengli comparecerán en rueda de prensa.

REUNIONES EMPRESARIALES

Durante la tarde de este lunes se dará paso a las reuniones B2B empresariales Canarias-Souss Massa, ya que entre las 16.00 y las 19.30 horas, se celebrarán encuentros B2B empresariales entre compañías canarias y representantes empresariales de la Región de Souss Massa.

En estos encuentros participará el consejero delegado ejecutivo de Proexca, Pablo Martín Carvajal, siendo reuniones cuyo objetivo es el de identificar oportunidades de cooperación económica, impulsar contactos empresariales, favorecer la internacionalización de empresas canarias y explorar proyectos conjuntos en sectores estratégicos.

En el marco de este encuentro empresarial y al inicio de las jornadas de trabajo se firmará de un Memorando de Entendimiento entre Proexca, sociedad pública del Gobierno de Canarias, y el Centro Regional de Inversión de Souss Massa, orientado a promover inversiones recíprocas, facilitar la implantación de empresas y posicionar el corredor Agadir-Canarias como eje estratégico de intercambios económicos.