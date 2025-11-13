Canarias registra unas 120 incidencias por la borrasca 'Claudia' durante la madrugada de este jueves

Archivo - Puerto canario - CEDIDO POR EL GOBIERNO CANARIO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias ha registrado unas 120 incidentes por el paso de la borrasca 'Claudia' por el archipiélago entre las 22.00 y las 06.00 horas de este jueves.

Estas incidencias, según ha informado el 112 Canarias, se han producido mayoritariamente en los municipios de La Laguna, Icod de Los Vinos y Arona, en la isla de Tenerife, así como en Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Agüimes, en la isla de Gran Canaria.

Al respecto señalan que las incidencias han sido principalmente por desprendimientos en carreteras, rebosamiento de alcantarillas y achiques de agua en viviendas, así como producidas en el tendido eléctrico.