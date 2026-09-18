Canarias registra 19 muertes por ahogamiento este verano

Una menor sale de una playa de Canarias - CANARIAS, 1500 KM DE COSTA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha registrado 19 muertes por ahogamiento en playas e instalaciones acuáticas durante el verano de 2026, en concreto, en el tramo comprendido entre la finalización del curso escolar, el 19 junio, y el inicio de las clases este 9 septiembre, según datos recogidos por la asociación 'Canarias, 1500 Km de Costa'.

Así, en los dos meses estivales, julio y agosto, se produjeron dos muertes por sumersión más que en el mismo periodo de 2025, al registrar 14 óbitos.

En este sentido, se ha producido una media mensual de seis muertes en lo que va de año (enero-agosto) aunque el mes de julio concluyó con ocho decesos por ahogamiento, siendo el periodo de mayor mortalidad desde el inicio del año, mientras que agosto anotó seis fallecimientos.

Asimismo matiza que de los 19 fallecidos especificados en el verano, uno corresponde a los últimos días de junio, mientras que cuatro de ellos es de los primeros días de septiembre.

Por islas, Tenerife fue la que contabilizó más muertes por ahogamientos, con seis, seguida de Lanzarote, con cinco; Fuerteventura, con cuatro; Gran Canaria, con tres, y La Palma con una.

Por otro lado, se ha indicado que en total fueron 78 las personas que sufrieron accidentes en los espacios acuáticos durante el verano, de tal forma que además de los ahogamientos mortales, tres bañistas fueron asistidos en estado crítico y 17 afectados de gravedad.

También en este período se registraron 15 accidentados de carácter moderado, 11 leves y 13 que pudieron ser rescatados ilesos.

Señala la asociación que el 17% del total de afectados (13) y el 21% de los fallecidos (4) por accidentes acuáticos en el archipiélago durante el verano, se vieron inmersos en situaciones de riesgo en zonas de costa durante prealertas activadas por el Gobierno de Canarias por fenómenos costeros adversos.

17 MENORES VÍCTIMAS DE ACCIDENTES

En este período, un total de 17 menores de edad fueron víctimas de accidentes en diferentes espacios acuáticos de Canarias, de los que cinco fallecieron, mientras que siete resultaron afectados de gravedad, tres de carácter moderado y dos fueron rescatados indemnes.

Además ocho de estas víctimas, menores de 18 años, estaban en Gran Canaria, siete en Lanzarote y dos en Fuerteventura; mientras que por entornos, ocho menores protagonizaron accidentes ocurridos en playas, de los que cinco fueron en zonas de costa, y cuatro en piscinas.

La iniciativa de la asociación, indica, está patrocinada por el Cabildo de Gran Canaria, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes (Consejería de Educación del Gobierno de Canarias), con la colaboración de las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.