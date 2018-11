Canarias registra 560 solicitudes de pensionistas canario-venezolanos para cobrar la ayuda transitoria

Publicado 13/11/2018 18:17:04 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha registrado un total de 560 solicitudes de pensionistas canario-venezolanos para cobrar la ayuda transitoria habilitada por el Ejecutivo --hasta un máximo de 5.164 euros al año-- ante los impagos que sufren desde finales de 2015.

Así lo ha apuntado este martes en el Parlamento la consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, Cristina Valido, quien ha incidido en que el proceso está siendo muy "difícil" porque muchos no tienen documentación para acreditar su condición de pensionistas --de hecho, unas 300 solicitudes están en fase de supervisión aún--.

Según la consejera, es "muy complicado" acreditar quien tiene derecho a cobrar la ayuda porque muchos han dejado de tener cuenta bancaria y otras incluso fueron canceladas cuando se dejaron de abonar las cantidades.

Ante esta situación, ha valorado los convenios cerrados con 63 ayuntamientos del archipiélago para colaborar en la gestión de los expedientes, si bien ha lamentado que otros 25 "no han querido saber nada".

Valido ha comentado que muchos retornados incluso se han vuelto a Venezuela porque "aunque están muy mal", tienen familia allí que les puede ayudar "y aquí no veían la manera de seguir".

Además, ha garantizado que la ayuda se podrá pagar también en 2019 porque hay disponibilidad presupuestaria, al tiempo que ha reclamado ayuda al Estado y la Unión Europea porque Canarias "no puede afrontar este drama sola".

Ha dicho también que serán "flexibles" para adjudicar las ayudas hasta donde les permita la Intervención General, al tiempo que ha criticado el discurso "desagradable" y "recurrente" de los que dicen que como se ayuda a la gente de fuera con las necesidades que hay en Canarias.

LA CONSEJERA APELA A CAMBIAR LA FORMA DE PENSAR

"No hemos aprendido nada del pasado", ha destacado, subrayando que las principales crisis de la actualidad "son humanitarias", hasta el punto de si hay una Tercera Guerra Mundial estará originada por una "crisis humanitaria brutal".

"O cambiamos la forma de pensar o esto no tiene solución, vemos a nuestra especie como una amenaza, porque vienen a robarnos o invadirnos", ha explicado, insistiendo en que lo mismo pasa con los menores inmigrantes o la gente que viene Gambia, Marruecos o Senegal.

Ha señalado también que Canarias "va a seguir recibiendo personas que huyen del hambre y la guerra", por lo que ha tildado de "mentira" que la gente se crea que "va a vivir mejor no ayudando".

Cristina Tavío, del Grupo Popular, ha dicho que su grupo no va a "hacer política" con la gestión de las pensiones de los "hermanos" venezolanos, pero ha criticado a los grupos que no condenan la violencia en Venezuela ni al "régimen" de Maduro. "Los venezolanos no cobran sus pensiones por una dictadura", ha señalado.

Ha dicho que "quien tiene que pagar las pensiones" es Venezuela, no el Gobierno de Canarias, diciendo que la situación se resuelve en la Unión Europea volviendo a "exigir el aislamiento internacional de una dictadura" y convocando elecciones. "Por mucho corazón que podamos poner, no tenemos dinero para pagar las pensiones", ha subrayado.

EL PP AFIRMA QUE EL PROBLEMA ESTRIBA EN LA "DICTADURA"

Tavío ha insistido en que en Venezuela hay una "tragedia humanitaria" y se ha preguntado como Podemos y NC piden que se ayude al pago de las pensiones sin condenar la "dictadura". "¿Por qué nadie pide cupos se refugiados para nuestros hermanos venezolanos?", se ha preguntado, tal y como ocurrió en el pasado con los refugiados sirios.

En su opinión, estas ayudas "son un parche" para el drama que se vive en Venezuela.

Jesús Ramos, del Grupo Mixto (ASG), ha dicho que "es duro" salir del país de origen (Venezuela), no cobrar su pensión y después tener problemas en Canarias, donde los funcionarios tienen "las manos atadas" para poder ayudarles.

Ha criticado que no haya una "respuesta válida" e integral en toda España para los pensionistas, sino que depende de las administraciones locales, ahondando que en muchos casos se trata de personas en "emergencia social", por lo que ha pedido al Gobierno regional que revise los requisitos. "Cabildos y ayuntamientos están siendo desbordados", ha agregado.

Luis Campos, de Nueva Canarias (NC), apoya que Canarias tenga "solidaridad" con los pensionistas venezolanos, a quienes le unen lazos históricos y familiares, por lo que ha pedido "buscar una salida" a las personas que no cumplen los requisitos. "Hay que hacer un esfuerzo y llegar a un acuerdo", ha apuntado.

Juan Márquez, de Podemos, espera que las ayudas lleguen al mayor número de personas pero ha dicho que "llama la atención" que la petición de comparecencia provenga del PP cuando su partido apoya en el Parlamento Europeo que haya sanciones económicas a Venezuela.

LOS BOLÍVARES MATARON "MUCHA HAMBRE" EN CANARIAS

"¿No es incoherente?", se ha preguntado, al tiempo que ha remarcado el recorte del PP en ayudas cuando gobernó en el Estado o apenas se tramitaron solicitudes migratorias. "No tienen credibilidad, son los amigos de Trump y Bolsonaro", ha subrayado.

Manuel Marcos, del Grupo Socialista, ha comentado que en los últimos dos años han llegado a las islas unas 2.000 personas procedentes de Venezuela, muchos jubilados y sin posibilidad de trabajar y cobrar la pensión. "Es un drama", ha comentado.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha dicho que la preocupación por la situación de los pensionistas venezolanos "es una constante" para su grupo y aunque no oculta que ha habido "críticas" porque se ha entendido la ayuda como un "privilegio", ha recordado que los bolívares "mataron mucha hambre" en las islas.

"El Gobierno de Canarias ha trabajado solo en este tema y sin ayuda del Estado. Vamos a seguir batallando", ha indicado.