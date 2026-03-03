Canarias registra más de 30 incidentes por desprendimientos y episodios relacionados con el tendido eléctrico

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias ha registrado más de 30 incidentes por desprendimientos y episodios relacionados con el tendido eléctrico entre las 20.00 horas de este lunes y las 08.00 horas de este martes debido a las situaciones de alerta y prealerta vigentes en el archipiélago.

Por provincias, según ha informado el 112 de Canarias, 22 de las incidentes se han producido en Santa Cruz de Tenerife, mientras que 12 se han registrado en Las Palmas.

Indican que la mayor parte de estas incidencias se localizaron en la isla de Tenerife y estuvieron relacionados principalmente con desprendimientos en distintas vías e incidencias en el tendido eléctrico.

Actualmente Canarias se encuentra en alerta por fenómenos costeros, activada por el Gobierno regional, así como en riesgo por vientos al activar la AEMET el aviso amarillo; mientras que el Ejecutivo autonómico tiene declarada la prealerta por nieve en las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria.