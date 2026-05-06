Canarias registra un mes de abril cálido y húmedo

Archivo - Renaudan la realización de eventos en senderos y pistas forestales de la Gomera tras la ola de calor en Canarias - CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 May. (EUROPA PRESS) -

Canarias registró un mes de abril cálido con una media de 16,7ºC, lo que supone una anomalía térmica de +0,2ºC, lo que lo sitúa como el decimoctavo más cálido de la serie histórica que arranca en 1961, según el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las precipitaciones acumuladas, se contabilizó una media de 23,9 litros por metro cuadrado, el 156% del valor esperado, lo que le dio un carácter muy húmedo, el decimoquinto nás húmedo desde 1961.

La temperatura más elevada se ha registrado en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) con 37,9ºC y aunque en general el mes de abril tuvo un carácter cálido, las anomalías negativas prevalecieron en la mayor parte de zonas debido al intenso episodio cálido que se produjo entre los días 16 y 20.