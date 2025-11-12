Canarias registra un superávit de 144 millones de euros en 2024, un 1% de los empleos no financieros totales

Archivo - La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián - CONSEJERÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma de Canarias registró en 2024 un superávit presupuestario de 144 millones de euros, lo que supone el 0,25% del Producto Interior Bruto (PIB) regional y apenas del 1% de los empleos no financieros totales del archipiélago.

Así lo ha aclarado la Consejería de Hacienda del Gobierno regional tras la publicación del Informe de las Comunidades Autónomas 2024, investigación anual sobre el estado de las regiones elaborada por el Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona, que apuntó a un superávit de más de 500 millones.

No obstante, fuentes del departamento regional han querido matizar que si bien esta cifra fue correcta en su momento, se trata de una cantidad que se ha quedado obsoleta y que la más reciente es la de 144 millones de euros.

Según datos de la Intervención General del Estado, este superávit se produjo al contar con unos recursos no financieros que alcanzaron 13.609 millones de euros (un 23,3% del PIB). Por el lado del gasto, el empleo no financiero se situó en 13.465 millones (23,1% del PIB).

El Gobierno autonómico consolida así su senda de estabilidad tras los años de mayor tensión presupuestaria derivados de la pandemia, incidiendo en que todas estas cifras apuntan a que de 13.609 millones de euros, sólo se dejaron sin ejecutar 144 millones, lo que supone apenas el 1% de los recursos no financieros totales de la Comunidad Autónoma de Canarias.