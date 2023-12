Canarias será la portavoz autonómica en el Consejo Europeo en materia de juventud

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Canarias será la representante de todas las comunidades autónomas en materia de Juventud dentro del Consejo Europeo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte durante el primer semestre del año 2024 coincidiendo con la Presidencia belga que comienza el próximo 1 de enero.

El director general de Juventud del Gobierno de Canarias, Daniel Morales, ha destacado la relevancia de esta representación: "Permitirá llevar nuestra voz a Europa al ser la comunidad coordinadora que eleve las propuestas comunes de los asuntos referentes a la juventud. Serán propuestas comunes de todas las comunidades autónomas en temas que afectan a nuestras competencias y que deberán ser consensuadas con anterioridad y aceptadas por unanimidad".

Entre otros asuntos, se tratarán temas como la inclusión social, el trabajo juvenil en la nueva Europa, o los derechos de la infancia y juventud, además de realizar la evaluación del legado de 2023 como año europeo de la juventud, informe intermediario de la estrategia europea de juventud y recomendación del consejo 'Europe on the move' sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad y Erasmus plus.

La previsión es que a mediados de mayo tenga lugar el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, y participe como portavoz de las comunidades la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud Infancia y Familias, Candelaria Delgado.

Los ámbitos políticos de los que se ocupa el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte son competencia de los Estados miembros. Por ello, la función de la UE en estos ámbitos es facilitar un marco de cooperación para el intercambio de información y experiencias en asuntos de interés común.

El Consejo está formado por las ministras y ministros responsables de las áreas de educación, cultura, juventud, medios de comunicación y deporte de todos los Estados miembros de la UE, y también asiste un representante de la Comisión Europea.

El Consejo adopta principalmente medidas de incentivo y recomendaciones. No obstante, las iniciativas acordadas por el Consejo, como los programas Erasmus+ o Europa Creativa, pueden tener una incidencia directa en la UE. En algunos casos, cuando los Tratados lo permiten, el Consejo también puede adoptar medidas legislativas.

El Consejo de EJCD participa de cerca en el seguimiento del progreso de los aspectos relacionados con la educación y la juventud de la Estrategia Europa 2020, así como en el desarrollo de la contribución del sector cultural a una Europa más innovadora; además, procura que el potencial de Europa como centro mundial de producción de contenidos digitales creativos contribuya plenamente a la Agenda Digital establecida en Europa 2020.