Canarias, en situación de alerta por fenómenos costeros desde la mañana de este viernes

El empeoramiento del estado de la mar, tanto por viento como por mar de fondo, espera alcanzar su mayor intensidad desde las 12.00 horas, con olas de hasta 4,5 metros

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros en Canarias, desde las 09:00 horas de este viernes. Las islas se mantenían desde el pasado viernes en prealerta por este fenómeno.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, se prevé que el estado del mar empeore este viernes, tanto por las condiciones que aportará el viento como las de mar de fondo. Así, este empeoramiento se hará notar con mayor intensidad desde las 12.00 horas de este viernes.

Se prevé que el viento sople con fuerza 6-7, incluso con fuerza 8 en determinadas áreas, en La Gomera y parte de Tenerife, afectando al canal marítimo entre las dos islas.

Además, antes de la medianoche del viernes, la altura significante de las olas en las costas expuesta al norte y oeste de las islas será de 4 - 4,5 metros. Así, el horario de la pleamar de la segunda mitad del día será entre las 19.35 y 20.15 horas.

JORNADA DE SÁBADO

Con el comienzo del fin de semana, la previsión actual estima un empeoramiento del estado del mar también este sábado, cuando habrá fuerte marejada a mar gruesa, con áreas de muy gruesa y mar de fondo del norte y noroeste, con entre 3, y 5 metros.

Además, en el mar, se prevé viento de fuerza 6 a 8 (39 - 74 kilómetros por hora).

Mientras, la altura significante del oleaje de mar combinada, tanto en las costas abiertas al norte de Gran Canaria (Noroeste-norte y nordeste) como en las del norte y oeste del resto del archipiélago, será de 4 a 6,3 metros de altura, con un coeficiente de marea que será pequeño de 48 y 49, pero con un período pico de olas de 16 - 20 segundos.

POSIBLE ALERTA MÁXIMA DE CARA AL FIN DE SEMANA

Estas predicciones, detallan, suponen que el 67% de las olas tendrán una altura media de 1,6 - 4 metros, un 10% tendrán una altura media de 5 - 8 metros, un 1% de las olas podrían alcanzar los 7 -11 metros, y la altura máxima de ola será de 13 metros, por lo que si se confirman estas previsiones se actualizará a 'Alerta Máxima' el sábado.

Los horarios de las pleamares, es decir, cuando el nivel del mar alcanzará su máxima altura, será entre las 07:55 - 08:40 horas y 20:40 - 21:20 de este sábado.

Por todo ello, el Ejecutivo regional insta a la población a seguir los consejos de autoprotección emitidos desde la Dirección General de Emergencias.