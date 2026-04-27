Canarias y Souss Massa apuestan por seguir aumentando la colaboración en conectividad, investigación e innovación

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Consejo Regional de Souss Massa, Karim Achengli - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Consejo Regional de Souss Massa (Marruecos), Karim Achengli, han apostado por seguir avanzando y concretando la colaboración de ambos territorios en diferentes aspectos como la conectividad, la investigación o la innovación.

Así lo han puesto de manifiesto durante una rueda de prensa tras un encuentro bilateral que ha tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria enmarcado en la misión institucional, empresarial, académica, de innovación y deportiva que ha comenzado la región marroquí este lunes en el archipiélago.

La visita se incluye en la voluntad del Gobierno de Canarias de consolidar una relación estratégica y estable con Souss Massa tras la firma el pasado enero de una hoja de ruta conjunta basada en la complementariedad económica, la proximidad geográfica y una visión compartida del Atlántico como espacio de cooperación, desarrollo y oportunidades.

De este modo, el archipiélago pretende afianzar bajo el paraguas de la Estrategia Canarias-África su papel como plataforma atlántica entre Europa y África.

Clavijo recordó que la misión marroquí en Canarias es una respuesta a la que ya hizo el archipiélago en la región africana en la que se establecieron una serie de contactos que "ya han estado fructificando".

"Hoy los rectores de las universidades ya hablaban de los intercambios de alumnos y de proyectos de investigación; y también estaba una amplia representación del sector portuario con empresas que podrán tener distintas reuniones", dijo.

Además, comentó que se ha hablado de mejorar la conectividad aérea y poder unir los territorios "no solo desde la vía marítima fundamental para la mercancía", sino también la aérea para los pasajeros.

El presidente canario recordó que existen otros dos asuntos "muy importantes", como son la cristalización de los acuerdos del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y de Proexca con entidades de Souss Massa.

Para concluir, incidió en que la visita marroquí no es solo una misión comercial, que también, sino que es una delegación de diplomacia bajo la voluntad de dos pueblos que comparten un espacio geográfico y que están convencidos que desde la cooperación y desde la lealtad institucional "se pueden generar grandes oportunidades de las que se va a beneficiar la población".

CONCRETAR LOS EJES DE COLABORACIÓN

Por su parte, Karim Achengli ha hecho especial hincapié en que durante la mañana se han ido "concretando" los logros ya alcanzados el pasado mes enero. "Hoy concretamos todos los ejes de colaboración que compartimos tanto en innovación, inversión, turismo o agricultura", apuntó.

El presidente del Consejo Regional de Souss Massa apostó de este modo por seguir avanzando en este tipo de acuerdos porque "permite construir un futuro juntos más allá de la proximidad geográfica".