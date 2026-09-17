Canarias sube al cuarto puesto entre las CCAA en desarrollo de los servicios sociales

Archivo - Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

La inversión por habitante aumenta un 17% en el último año, por encima de la media nacional, y llega a 724,3 euros

SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha subido al cuarto puesto en desarrollo de los servicios sociales con una nota de 6,35 puntos, solo por detrás de País Vasco, Castilla y León y Navarra, según recoge el Índice DEC 2025 realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Esta cifra supone un incremento de casi un punto respecto al ejercicio anterior y confirma la mejora de la atención a la ciudadanía más vulnerable, detalla la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias en una nota.

Por primera vez, la inversión por habitante en servicios sociales supera la media estatal, con un incremento del 17% en apenas un año, pasando de 619,3 euros a 724,3 euros por ciudadano.

Este informe recoge también que el peso de las políticas sociales dentro del presupuesto público global autonómico aumentó hasta el 13,45% (frente al 10,40% de la media nacional) lo que supone que representa ya el 2,79% del PIB canario.

El esfuerzo presupuestario se ha traducido de manera directa en una protección "mucho más robusta" para los colectivos vulnerables, superando la media del país en múltiples indicadores estratégicos, detalla.

Un ejemplo de ello es el hecho de que Canarias registra la máxima puntuación estatal con 245,5 plazas de alojamiento por cada 100.000 habitantes, un dato que triplica la media del país (86,4 plazas).

También el sistema en Canarias protege de forma más intensa a las mujeres con orden de protección al ofrecer 22,9 plazas de acogida por cada 100 mujeres, frente a las 16,2 del promedio del resto de España.

Aunque el archipiélago sigue registrando una carencia de plazas residenciales, que tiene la intención de revertir una vez que se ponga en marcha el III Plan de Infraestructuras cuya última reunión de coordinación tuvo lugar ayer con todos los cabildos de las islas, la cobertura de plazas diurnas para personas mayores de 75 años alcanza el 3,15% frente al 2,19% nacional.

No obstante, en el ámbito de la atención a las personas mayores, el 'IDEC 2025' sitúa a Canarias también por encima de la media estatal en la cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio entre las personas mayores de 75 años, con un 12,11% frente al 11,97% nacional.

A ello se suma una intensidad media de 24 horas mensuales, ligeramente superior a las 23,8 horas de media en el conjunto del Estado.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

Estos datos reflejan el peso de los servicios de atención en el propio domicilio como recurso para favorecer la autonomía y la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual, insisten desde la Consejería.

El propio informe reconoce que muchos de los datos utilizados corresponden a 2024 y solo parte de ellos a 2025, caso de la teleasistencia, sobre la que recoge una baja cobertura mientras que, a día de hoy, existen ya casi 15.000 personas con un servicio.

La intensidad de la ayuda en las rentas mínimas de inserción también es superior, con el 16,9% de la renta media en el archipiélago frente al 14,5% estatal.

Una de las políticas que más se han intensificado en esta legislatura, el acogimiento familiar, ya constituye el 54% del total de los acogimientos, lo que la sitúa por encima del 51,8% nacional a pesar del contexto de sobresaturación del territorio.

El informe también respalda la madurez organizativa del modelo canario, otorgándole la máxima puntuación en esfuerzo económico (10 sobre 10) "gracias al fuerte arraigo territorial y al protagonismo coordinado con los cabildos e instituciones locales".

No obstante, insta a la mejor coordinación del sistema, apunta la Consejería.

Desde el Gobierno de Canarias se valora este resultado "no como una meta, sino como el mejor impulso para continuar trabajando, la evolución de los últimos años demuestra que el incremento de recursos y la mejora de la organización funcionan".

En esa línea expone que "el compromiso firme del Ejecutivo autonómico sigue enfocado en cerrar las brechas pendientes y garantizar que el bienestar social llegue con total efectividad a cada rincón y a cada ciudadano de las islas".