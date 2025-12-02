Canarias suma 6.319 afiliados a la Seguridad Social en noviembre y se sitúa en 964.517 cotizantes

Archivo - Cantabria gana 523 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en mayo - MINISTERIO DE SEGURIDAD SOCIAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha registrado en el pasado mes de noviembre 964.517 afiliados a la Seguridad Social, 6.319 más que el mes anterior (+0,66%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 27.689 trabajadores respecto a noviembre de 2024, un 2,96% más.

En el conjunto del Estado, el mercado laboral suma 522.771 afiliados en los últimos doce meses, hasta registrar un total de 21,82 millones de ocupados en la serie original en noviembre, el nivel más elevado en ese mes. Supone un ritmo de creación de empleo del 2,5% interanual.

En concreto, en Canarias el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 810.871 cotizantes, de los cuales 8.560 están registrados como trabajadores del hogar y 13.170 como trabajadores agrarios. Además, hay 146.812 personas inscritas en el régimen de autónomos y 6.834 en el de trabajadores del mar.

ERTE

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 437 a 30 de noviembre en Canarias, 391 de ellos en ERTE-ETOP y 96 por fuerza mayor.

En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 14.593 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 8.350 estaban en un ERTE-ETOP, 2.759 en un ERTE por fuerza mayor y 3.484 en un ERTE por Mecanismo RED del sector de la automoción.