Canarias suscribe diez acuerdos de cooperación con Souss Massa (Marruecos) para fortalecer el "eje Atlántico"

Clavijo Fortalece El “Eje Atlántico” Con Diez Acuerdos De Cooperación Entre Canarias Y La Región De Souss Massa - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha suscrito diez acuerdos de colaboración con Souss Massa (Marruecos) en los ámbitos empresarial, comercial, de innovación, académico y deportivo y un memorando entre ambas regiones para fortalecer el "eje Atlántico" y afianzar "una relación basada en la buena vecindad, la cooperación institucional y el interés común".

Así lo ha dicho este lunes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que encabeza en Agadir una misión institucional que formará parte de la Estrategia Canarias-África que será aprobada por el Ejecutivo canario en las próximas semanas.

La jornada comenzó con la bienvenida oficial por parte del Wali de la región de Souss-Massa, Saaïd Amzazi, y del presidente del Consejo Regional, Karim Achengli, junto al Embajador de España en Marruecos, Enrique Ojeda, seguida de los discursos institucionales y la presentación de las oportunidades económicas y de inversión de ambos territorios.

En este marco, Clavijo destacó que "Canarias y la región de Souss Massa comparten una condición atlántica que nos obliga a cooperar frente a retos comunes como la energía, la gestión del agua, la sostenibilidad o el cambio climático".

También subrayó que "esta misión responde a la voluntad del Gobierno de Canarias de consolidar una relación estratégica y estable con Marruecos, basada en la cooperación práctica y en resultados concretos para ambos territorios".

Aquí, señaló que "el objetivo principal de esta visita es alinear agendas y prioridades territoriales para generar beneficios mutuos desde una visión compartida del Atlántico".

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

El Gobierno de Canarias y la Región de Souss-Massa firmaron además un Memorando de Entendimiento que refuerza y consolida la cooperación institucional que ambas partes mantienen desde 2008, sustentada en la proximidad geográfica, la complementariedad económica y las similitudes territoriales.

El acuerdo establece un marco estable de colaboración orientado al impulso de proyectos conjuntos y al intercambio de conocimientos en ámbitos estratégicos como la cooperación económica y comercial, la promoción de inversiones, la economía azul y la cooperación portuaria, el turismo, las energías renovables, la cooperación universitaria y la gobernanza regional, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que genere beneficios compartidos para ambos territorios.

Clavijo puso en valor la posición estratégica de Canarias como plataforma atlántica hacia la Unión Europea, África Occidental y el comercio internacional, destacando sus infraestructuras portuarias, su conectividad aérea y marítima y su Régimen Económico y Fiscal.

Con todo, el presidente afirmó que "Canarias aspira a ser una plataforma atlántica útil para Marruecos y para Europa, conectando territorios, economías y oportunidades".

DIEZ ACUERDOS PARA UNA COOPERACIÓN ESTABLE

Por su parte, uno de los hitos centrales de la misión fue la firma de diez acuerdos de colaboración que refuerzan un marco estable de cooperación entre Canarias y la región de Souss-Massa en ámbitos estratégicos.

Clavijo remarcó que "hoy creamos un marco estable público y privado para impulsar la inversión, los intercambios comerciales y los proyectos conjuntos en las dos orillas del Atlántico", apoyados en encuentros empresariales B2B entre compañías de ambos territorios.

En el ámbito de la innovación y el conocimiento, comentó que "la diplomacia científica y la innovación forman parte central de la Estrategia Canarias-África, en la que comenzamos a trabajar prácticamente desde el minuto uno de esta legislatura y que presentaremos en las próximas semanas, y de nuestra relación con Marruecos", y añadió que "la cooperación entre centros tecnológicos y universidades permite transformar el conocimiento en soluciones con impacto real en los territorios".

Mientras, en el ámbito turístico, el presidente destacó el potencial de desarrollar una estrategia que beneficie a ambos territorios y afirmó que "el turismo es un ámbito natural de cooperación atlántica que puede avanzar hacia modelos más sostenibles y diversificados". En esta línea, subrayó que "mejorar la conectividad aérea y marítima es clave para el desarrollo compartido de Canarias y Souss-Massa", especialmente de cara al Mundial de Fútbol 2030.

UNIVERSIDADES, CIENCIA E INNOVACIÓN

Asimismo, la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, destacó que la cooperación universitaria y científica constituye uno de los pilares estratégicos de la relación entre Canarias y África.

En el marco de esta misión institucional se firmaron seis acuerdos universitarios, de los diez suscritos, protagonizados por las dos universidades públicas canarias: cuatro convenios de la Universidad de La Laguna (ULL) y dos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Estos acuerdos refuerzan la cooperación académica, investigadora y formativa con instituciones de la región de Souss-Massa.

Machín subrayó que estos convenios permitirán impulsar la movilidad del talento, desarrollar proyectos de investigación conjunta y avanzar en la transferencia de conocimiento hacia sectores estratégicos como el agua, la energía, la transformación digital y la innovación aplicada, consolidando a Canarias como puente de conocimiento entre Europa y África.

La consejera que mantendrá esta tarde una reunión de trabajo junto a los rectores de las dos universidades públicas canarias con el rector de la Universidad Ibn Zohr.

En este contexto, destacó que "esta visita a Agadir refuerza la convicción compartida de que Canarias y Marruecos, como vecinos atlánticos, estamos llamados a cooperar de forma estable en conocimiento, universidad e innovación para crear oportunidades en ambas orillas del Atlántico".