Canarias trasladará en las próximas semanas al Estado un borrador del 'Decreto Ley Canario'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha afirmado que el Ejecutivo trasladará en las próximas semanas al Estado un borrador del llamado 'Decreto Ley Canario' propuesto la semana pasada por el presidente regional, Fernando Clavijo, durante su reunión con el presidente nacional, Pedro Sánchez.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cabello agregó que dicho decreto ley busca agilizar el cumplimiento de los compromisos nacionales incluidos en la Agenda Canaria.

"Tenemos que garantizar que se cumpla con Canarias y para lograrlo demandamos del Estado la aprobación de este decreto ley que fije cuáles son las prioridades dentro del marco de la Agenda Canaria", observó Cabello.

En este sentido, expuso que en este 'Decreto Ley Canario' se incluyen una serie de materias cuya convalidación en el Congreso de los Diputados se ha demorado frente a otros asuntos de otras comunidades autónomas.

"Reclamamos --continuó-- singularizar un decreto ley en el que se pongan claramente aquellos asuntos que estén lejos de la polémica y que son prioritarios para Canarias. Y ahí, bueno, pues que cada uno se moje y que se vea claramente quiénes están con los asuntos prioritarios para Canarias y quiénes no".

Entre estos asuntos está el convenio de obras hidráulicas, las medidas para la reconstrucción de la isla de La Palma, las ayudas del POSEI, más dinero para viviendas o el refuerzo para políticas de empleo, entre otros.

"Todos estos asuntos requieren una respuesta urgente por parte del Gobierno del Estado y lo queremos poner muy sencillo. De ahí que la línea en la que estamos trabajando es que nosotros pongamos un borrador de ese decreto ley encima de la mesa del Estado a lo largo de las próximas semanas", concluyó.