Canarias ve una "improvisación" que Sánchez promueva a Ceuta como RUP y emplaza el debate a la UE

Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha tildado este viernes de "improvisación" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, promueva que Ceuta y Melilla se conviertan en Regiones Ultraperiféricas (RUP) ya que "no es competencia suya" y está en manos de la Unión Europea.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha mostrado su "solidaridad" con Ceuta pero al mismo tiempo ha cargado contra el "efectismo" del presidente ya que "de qué sirve a los ceutíes" ser RUP cuando se enfrentan a una "emergencia migratoria muy grave".

Cabello no entiende como el Estado, que es "incapaz de dar respuesta" a la situación con todos sus recursos ahora "saca un conejo de la chistera" con una posible declaración de las ciudades autónomas como RUP. "El efectismo político debe tener un límite", ha explicado.

Ha insistido en que la consideración RUP "está regulada" por la UE y responde a unas "características estructurales" de los territorios beneficiarios como la distancia al continente, por ejemplo, y "no se puede asignar unilateralmente" pues implica "un cambio" en el Tratado de la UE. "Canarias y Ceuta necesitan respuestas no efectismo", ha agregado.