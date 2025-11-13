Canarias ve un "reconocimiento histórico" que la ley de movilidad asegure la gratuidad en el transporte terrestre

Archivo - María Fernández, directora general de Transportes del Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha dicho este jueves que la aprobación en el Congreso de la ley de movilidad sostenible que garantiza la gratuidad del transporte terrestre supone un "reconocimiento histórico" pues "se consolida como un derecho y no como un privilegio" al reconocer una movilidad sostenible adaptada a la realidad insular.

"Desde Canarias hemos defendido con firmeza que la movilidad no puede depender de un código postal. Gracias al trabajo constante, hoy la gratuidad es una garantía recogida de forma legal en esta norma", ha destacado Fernández.

La disposición establece que, antes del 31 de enero de 2026, el Gobierno de Canarias deberá acreditar la implantación efectiva del descuento del 100% y el compromiso de mantenerlo hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Asimismo, la medida prevé la compensación a las administraciones o empresas gestoras de los servicios de transporte, y contempla anticipos del 65% de la ayuda durante el ejercicio 2026, con la posterior liquidación en 2027, recoge una nota del Gobierno.

En su opinión, "este avance no solo garantiza la continuidad de una política que ha demostrado su eficacia social y medioambiental, sino que consolida el principio de cohesión territorial y la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos de España".

Fernández ha comentado que "la gratuidad ha permitido que los canarios y canarias cambien su forma de moverse y puedan aceptar trabajos, asistir a centros educativos y recibir tratamientos sanitarios gracias a esta medida que ha resultado ser una alivio para el bolsillo de las familias".

Durante la sesión plenaria, se solicitaron votaciones por separado de determinadas disposiciones del proyecto de ley.

Entre ellas, la disposición adicional trigésimooctava, relativa a la contribución financiera del Estado para la movilidad sostenible en el ámbito del transporte marítimo, que ha sido aprobada por 155 votos a favor.

Asimismo, Fernández ha indicado que la disposición relativa a las infraestructuras ferroviarias, que suponía que por primera vez un texto legal reconociese la necesidad estratégica de los trenes de Gran Canaria y Tenerife y su financiación por parte del Estado, ha quedado igual.