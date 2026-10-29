Canarios Sin Alas aplazan la concentración prevista para este sábado por respecto a las víctimas del accidente de tren

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación de Canarios Sin Alas ha informado este jueves del aplazamiento de la concentración prevista en Madrid y Barcelona para este sábado, 31 octubre, tras el accidente de tren ocurrido a su paso por Urda (Toledo) y por respeto a las víctimas.

De esta forma, según ha informado la asociación en un comunicado, las concentraciones se realizarán el 7 de noviembre, día para el que hacen un llamamiento para que acudan los canarios residentes en la península y familiares de canarios que estén afectados por el "sobrecoste de los billetes" a las islas y reclamar "vuelos asequibles" con Canarias.

Canarios Sin Alas "lleva años denunciando" que el precio de los billetes "impide a muchas familias regresar" a las islas, visitar a sus familiares o mantener el vínculo con su tierra.

Por ello, la movilización busca realizar una "reivindicación compartida" por miles de personas que viven fuera de las islas y que, ante el "elevado coste" de los billetes, "encuentran cada vez más dificultades para regresar" a casa en periodos como Navidad o verano, o desplazarse ante situaciones personales y familiares "de especial importancia".

"Canarias está a un vuelo pero para muchos ese vuelo es inalcanzable", subrayan, ya que consideran que los precios actuales de los billetes de avión "han creado una distancia económica que separa a las familias canarias y limita el derecho de quienes residen en la península a mantener una relación normal con su tierra de origen".

De esta forma, reclaman a los partidos políticos que incorporen medidas "concretas" en sus programas para facilitar el regreso de los canarios residentes en la península, incluida la regulación de los precios de los vuelos.

También solicitan al Gobierno de Canarias que "cumpla sus compromisos y aproveche" sus próximos presupuestos para "impulsar soluciones que permitan reducir" esta brecha.

"Vivimos en el mismo país pero estamos separados por unos precios que muchas familias no pueden asumir. No somos políticos ni técnicos. Somos canarios que queremos seguir cerca de nuestra tierra, de nuestras familias y de nuestras raíces", concluyen.