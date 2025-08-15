Candelaria (Tenerife) celebra este viernes el Día Grande de la Patrona de Canarias

Durante la jornada de peregrinación al municipio, el dispositivo de seguridad en la zona ha registrado 8 incidencias sanitarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio Candelaria se prepara desde este jueves para celebrar este 15 de agosto el Día Grande de la Virgen de Candelaria, Patrona General del Archipiélago Canario. La jornada estará marcada por una serie de eventos religiosos, culturales y festivos que honrarán a la 'Morenita' en su día más importante.

La jornada comenzó de madrugada con las eucaristías en la Basílica a partir de las 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, y continuarán a las 18.00 horas, mientras el rezo del Santo Rosario será a las 17.15 horas, según reza el programa facilitado por el Ayuntamiento a los medios.

A partir de las 9.00 horas de este viernes tiene lugar la recepción de tambores y ofrenda de la Asociación Cultural La Guanchería de Los Realejos, seguida, a las 10.00 horas, de la 34ª Ofrenda Floral Atlética con la llegada de cientos de corredores desde Santa Cruz de Tenerife, organizada por Med Salud Sport Canarias.

En 2025, la Parada Militar cambiará su horario, y se establecerá a las 10.45 horas, así como de ubicación, que será junto al Ayuntamiento por las obras que se realizan en la Plaza de la Patrona de Canarias. Allí, tendrá lugar la recepción oficial de la representante de Su Majestad el Rey, Dª María Concepción Brito Núñez, alcaldesa de Candelaria. El acto será retransmitido en directo por TV Canaria, La 1 de TVE en Canarias, Cope Canarias y Candelaria Radio.

PROCESIÓN CÍVICA

Desde el Ayuntamiento, a las 11.30 horas, partirá la procesión cívica hasta la Plaza de la Patrona de Canarias, acompañada por la Banda de Música Las Candelas. Y a las 12.00 horas, la Basílica acogerá la Solemne Concelebración de la Eucaristía, que estará presidida por Monseñor Don Eloy Alberto Santiago Santiago, Obispo de la Diócesis Nivariense, y cantada por la Coral Voces para la Esperanza Villa de Candelaria y la Orquesta de Cámara Las Candelas.

Entre las autoridades confirmadas a los actos principales están el Presidente del Gobierno de Canarias, Fernado Clavijo, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, el Delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, diputados y senadores, mientras la representación de los militares estará encabezada por el Teniente General del Mando de Canarias, Julio Salom Herrera.

Tras la misa, la procesión de la Virgen de Candelaria recorrerá la plaza de la Patrona de Canarias con lluvia de voladores, acompañada por la Banda de Música Las Candelas y la Nueva Banda de Igueste.

A las 20.00 horas, la imagen será trasladada desde la plaza hasta el recinto junto al Ayuntamiento para la Ofrenda a la Patrona de Canarias, que comenzará a las 21.30 horas con el espectáculo "Músicas y Tradiciones de las Islas en honor a la Virgen". La Ofrenda contará con la actuación musical de Tigaray y la participación de destacados cantantes y grupos de todas las islas, además de colectivos culturales como la Danza Venerada Santísima Trinidad de Igueste, el Colectivo Guanches de Candelaria y Pescadores de Candelaria.

INCIDENCIAS

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Candelaria coordinan desde este jueves un dispositivo de seguridad formado por 600 personas con el objetivo de promover el correcto desarrollo de la Peregrinación a Candelaria por el Día de la Patrona de Canarias. La previsión indicaba que unas 100.000 personas se desplazasen hasta el municipio de Candelaria en estos dos días de gran afluencia.

Así, desde la puesta en funcionamiento del dispositivo de Seguridad, a partir de las 15.00 horas hasta las 23.00 horas de este 14 de agosto, se han registrado 8 incidencias sanitarias en el hospital de campaña: un traslado al Hospital Universitario de Canarias , y el resto de incidencias relacionadas con golpes de calor , intoxicación etílica e insufiencias respiratorias.

Además, se contabilizaron 15 incidencias, entre las más destacadas una de violencia de género y dos conatos de incendio en viviendas en la zona de la costa, sofocados antes de llegar los servicios de emergencia, según ha informado este viernes el Ayuntamiento.