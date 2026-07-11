Las Canteras, testigo este sábado del desafío entre la selección de lucha canaria y la de ssireum de Corea del Sur

Archivo - Ambiente en la Playa de las Canteras el día del comienzo del invierno, en Las Palmas de Gran Canaria, Canarias (España), a 21 de diciembre de 2020. - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Playa de Las Canteras será este sábado escenario para un desafío histórico entre una selección de lucha canaria y la selección nacional de ssireum de Corea del Sur, un encuentro que culminará la Asamblea General de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales (AEJeST), celebrada esta semana en la capital grancanaria.

El desafío reunirá sobre el terrero a algunos de los mejores luchadores de ambas modalidades en un formato en el que cada deportista competirá bajo los reglamentos de la lucha canaria y del ssireum, permitiendo al público descubrir las similitudes y particularidades de dos disciplinas que comparten valores y arraigo a sus culturas.

El encuentro tendrá lugar a las 19.00 horas en la arena de Las Canteras, frente a la plaza Saulo Torón.

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En categoría masculina, los duelos sobre la arena de Las Canteras los protagonizarán Francisco Giménez frente a Lim Sangbin, Pedro Arrocha ante Kim Seongbeom, Albano Castro contra Kim Juntae, Diego Rodríguez frente a Jung Mingung, Juan Antonio Rodríguez Toro ante Choi Jungman, Gaumet Innouri contra Lee Juyong, Néstor Mejías frente a Kwon Jinwook, Alejandro Quesada ante Hwang Junghoon, Ismael Deniz contra Woo Dongjin, Khadim (Bamba) Gueyes frente a Park Mingyo, Álvaro Deniz ante Cha Seungmin y Alberto Zamora contra Yu Kyungjoon.

Por parte de las féminas, las luchadas entre Verónica Olivero y Kim Siwoo; Lorena Mateo y Lee Jaeha; y Delioma Armas ante Kim Hayun serán las protagonistas sobre la arena de la playa en la capital grancanaria.

El Encuentro y la Asamblea General de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, una cita internacional celebrada del 10 al 11 de julio en la isla, ha reunido en Canarias a representantes de más de veinte países con el objetivo de fortalecer la cooperación entre territorios, intercambiar experiencias sobre la conservación del patrimonio deportivo tradicional y acercar estas modalidades a la ciudadanía.