La cárcel de Juan Grande, en Gran Canaria, sufre un brote que comenzó a través de los que "no" están vacunados

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha señalado este miércoles que el centro penitenciario de Las Palmas II, ubicado en Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), sufre un brote de coronavirus que ha empezado a través de las personas que no estaban vacunadas, afectando actualmente a más de 70.

Al respecto, Pestana ha indicado, durante una rueda de prensa, que en dicha cárcel el "100 por 100 de los funcionarios están vacunado" y el "90 por ciento de los internos", agregando que los que "no lo están ha sido porque se han negado" a recibir la vacuna.

De todos modos, ha subrayado que se están "cumpliendo todos los protocolos" y durante este miércoles se están realizando más pruebas para saber si hay más afectados, si bien ha apuntado que se "están siguiendo los protocolos de aislamiento y como, en otras ocasiones, cumpliendo los protocolos no" hay por qué alarmarse, ya que ha afirmado que se encuentra bajo la coordinación de expertos en materia de sanidad que exponen las "pautas hay que seguir en estos procesos".

Pestana ha aprovechado la situación para destacar lo "importante que es que la gente se vacune y esto es un ejemplo clarísimo", ya que ha puntualizado que hay personas que se han negado porque han recibido información, matizando que "hay mucha gente mandando información absolutamente falsa".

En este sentido, ha indicado que algunas informaciones "son tan increíbles que parece sorprendente" que las personas se lo crean, sin embargo "hay gente que se lo cree", lo que "demuestra que las personas que se creen estos relatos y no creen en lo que dice la ciencia", finalmente "tiene un reflejo" porque hay unas personas "afectadas y tiene un riesgo".

"Hoy ya sabemos que las vacunas evitan en buena medida y son raros los casos en los que se acceden a una planta hospitalaria y mucho más raro que puedan entrar en UCI, a lo mejor por otras patologías afecta, pero no especialmente por el Covid, pero las personas que no están protegidas con esa vacuna sí que tiene un riesgo cierto de estar ahí y perder la vida", apuntilló para invitar a las personas que no se han vacunado a que reflexionen y se sumen al "esfuerzo colectivo" para poder recuperar la economía y proteger el sistema sanitario.