Cáritas Diocesana alerta de que la vuelta a la normalidad deja a más personas desfavorecidas en Las Palmas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Canarias, competente en la provincia de Las Palmas, ha alertado este lunes de que la vuelta a la normalidad tras la pandemia del coronavirus deja a más personas desfavorecidas según se desprende de la memoria de 2021 que han presentado y en la que se observa un aumento tanto en las personas como en los hogares atendidos en relación a 2020.

En este sentido, el obispo de la Diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelos, ha apuntado durante rueda de prensa que se "está volviendo a la normalidad pero no de las personas necesitadas", subrayando que si se vuelve "a la normalidad de la pandemia, se debería también volver a la normalidad de todos" los ciudadanos.

Además ha aprovechado para poner en valor las acciones sociocaritativas que se realizan desde la Iglesia para atender a los más necesitados.

Así la secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias, Caya Suárez, ha señalado que en el año 2020 se atendió a 14.723 hogares, lo que impactó en más de 45.000 personas, cifras que en 2021 se han incrementado un 17, por ciento y un 83 por ciento en cuanto a la asistencia a hogares y personas, respectivamente.

De este modo, ha matizado que en la vuelta a la normalidad se observa que el impacto que la pandemia tuvo en 2020 "se ha quedado en Cáritas, en las personas más desfavorecidas", afectando el círculo de la exclusión social "a circunstancias diversas".

En este sentido, ha puntualizado que el 72,5 por ciento de las personas que acuden a Cáritas se encuentran en desempleo y un 57,4 por ciento "no" tiene "ningún ingreso" económico o si trabajan es en "precario" y no les da para subsistir porque "no" pueden pagar, luz, agua, entre otros.

Por ello, considera que debe "haber un equilibrio" en lo que se refiere al acceso a ayudas, ya que ha apuntado que en ocasiones si la persona tuvo un trabajo en el año anterior, esto le "puede llevar a no" poder acceder al ingreso mínimo vital, por ejemplo.

ROSTRO DE MUJER, FAMILIAS MONOPARENTALES Y ABANDONO DE TRATAMIENTOS

El informe presentado también incide en que un 40,6 por ciento de quienes piden ayuda tienen menores a su cargo, siendo mayoritariamente mujeres, de entre 40 y 59 años, que son la cabeza visible de una familia monoparental porque "8 de cada 10 hogares --de los que atiende Cáritas-- son monoparentales".

En relación con la mujer, Cáritas ha detectado un incremento de más del 114 por ciento en mujeres víctimas de explotación sexual y de trata, donde se alcanza una "alta vulnerabilidad", subrayando que "hay mucha más realidad de trata de la que realmente" se contemplaba.

Por otro lado, se pone de relieve el abandono que muchas personas realizan de sus tratamientos médicos por no poder costearlos, y en este sentido afirmó que han ayudado a un 13 por ciento de ciudadanos a no dejar sus medicamentos, entre otros muchos a quienes han llegado para que pudieran hacer frente al pago de alquileres (28%) o afrontar los problemas de salud mental que, aseguran, "se han multiplicado por cuatro y alcanza a un 19 por ciento de la población canaria".

La crisis migratoria también sigue llevando a personas hasta Cáritas que atendió a 3.472 en el año 2021, lo que ha supuesto un incremento del 157 por ciento, asegurando que los hogares con inmigrantes se encuentran "entre los más afectados".

Cáritas, añadió, también ha posibilitado la búsqueda de empleo para las personas más necesitadas, beneficiando la inserción laboral de 157 personas en el año 2021. Además de atender a 4.309 personas en situación sin hogar el pasado año.

Asimismo ha advertido que la brecha digital en Canarias va en aumento y es una cuestión que agranda la "exclusión de numerosas familias", ya que actualmente alcanza la cifra del 30,4 por ciento, aumentando dicha brecha hasta un 40 por ciento en hogares en pobreza de exclusión severa.

Finalmente, el director de Cáritas Diocesana de Canarias, Gonzalo Marrero, ha reflexionado tras darse a conocer estos datos y ha apuntado que en el archipiélago "hay que ponerle apellido al crecimiento económico", cuestionando para quién es ese crecimiento económico, ya que alertó de la bajada de ingresos que han sufrido los trabajadores en los últimos 10 años, dato "difícil de asumir cuando además está subiendo la inflación".