La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Canelaria Delgado (c), en una visita al futuro centro de personas sin hogar en La Palma - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE LA PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, acompañada por la consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Ángeles Fernández, y la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Paso, Amanda Díaz, visitó este miércoles las instalaciones donde se ubicará el futuro recurso de atención para personas en situación de exclusión residencial extrema en la isla de La Palma y que contará con una veintena de plazas.

Durante la visita efectuada con el fin de conocer en persona el proyecto, Delgado subrayó la importancia de la implicación de las tres administraciones públicas (regional, insular y municipal) en la financiación de las obras de acondicionamiento de esta infraestructura al objeto de promover la inserción sociolaboral "y que estas personas puedan salir de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran".

En este sentido, anunció el compromiso de su departamento para buscar "la financiación necesaria para que este futuro recurso sea una realidad".

La consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Ángeles Fernández, afirmó, por su parte, que, según datos de Cáritas en relación a la situación de pobreza extrema en la isla, se cifran en cerca de 200 las personas "que lamentablemente lo están pasando mal y que necesitan un recurso alojativo".

A este respecto, afirmó que ha habido un buen entendimiento entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular y Cáritas "para poner este recurso a disposición de estas personas sin hogar lo antes posible, una vez se salven todas las necesidades de obras que hay que acometer dentro de la infraestructura".

Por su parte, el director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, añadió que el futuro alojamiento de El Paso se sumará a los centros alojativos en Tenerife y en Santa Cruz de la Palma gestionados por la entidad religiosa para la atención de las personas en situación de sinhogarismo.

Según explicó, el nuevo centro será reformado y acondicionado "para acoger a estas personas y acompañarlas en un proceso que les ayude a poder reintegrarse socialmente".

La infraestructura, ubicada en el colegio de las Catequistas dependiente de Cáritas Diocesana en el municipio de El Paso, se encuentra en proceso de ser reformado y acondicionado, recoge una nota de la Consejería.

El futuro albergue está dirigido a la acogida temporal de familias y personas en situación de vulnerabilidad social y de exclusión residencial con una capacidad prevista de entre 20 y 25 personas.