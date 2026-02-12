Carla Castro Castellano, nueva Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Carla Castro Castellano, con la fantasía 'Icónica', diseñada por Alexis Santana y en representación de McDonald's y El Día, fue elegida este miércoles Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, en el transcurso de una Gala dirigida por Daniel Pages y celebrada en el Recinto Ferial, que acogió a unos 7.000 espectadores.

El cuadro de honor se completó con Arlena Rubí Mantecón, con el traje 'Luminis', de Santi Castro, por el Centro Comercial Añaza Carrefour como Primera Dama de Honor; Cecilia Esther Díaz, con 'Sueños de Cristal', de Sedomir Rodríguez, representando a Dormitorum y Diario de Avisos, Segunda Dama; Daniela Sánchez, con 'Atamande', de Team Santana Carnaval, de Repsol Grupo González Canarias, como Tercera Dama, y cerrando el cuadro de honor a Alianara León, con 'De tu infierno a mi cielo', de Yosué Riverol, representando al Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de El Paso como Cuarta Dama de Honor.

La Gala de 'Los Ritmos Latinos' se prolongó durante algo más de dos horas en un Recinto Ferial con el aforo completo. Los presentadores de la gala, Paula Vázquez y Alexis Hernández, condujeron una gala que calificaron de "muy emocionante y repleta de ritmo y color" que nos transporto hasta Latinoamérica.

El jurado estuvo integrado por Raquel Sánchez, presentadora de Maestros de la Costura Celebrity; Jaydy Michel, modelo y actriz; con Sergio Macías, diseñador de la escenografía del Carnaval 2026; Puchi Méndez, periodista de Radio Club Tenerife; Mayer Trujillo, director de Radio Canaria; Pedro Mengíbar, presidente del Aula de Cultura del Carnaval; Ian Comfort, CEO del Carnaval de Notting Hill; Miguel Ángel González, presidente de la Federación de Periodistas de Turismo en España; Beatriz Barrera, presidenta del Casino de Tenerife, y Nayarit Desirée Herrera, del jurado popular.

Se trata de la 91ª edición de la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz, toda vez que Onagra Díaz Lorenzo obtuvo el título en el primer certamen de elección celebrado en el año 1935.