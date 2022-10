Carla Suárez y la Fundación Juan Negrín reciben el Premio SER Canario

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ganadora de cinco torneos de la Asociación de Tenis Femenino, Carla Suárez, y la Fundación Juan Negrín han sido galardonadas en los XVI Premios SER Canario durante un acto que tuvo lugar en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo ha informado Ser Las Palmas, que añade que durante la ceremonia Carla Suárez agradeció a todas las personas que han creído en ella cuando competía, mostrando su satisfacción por "recibir este premio".

"Durante toda mi carrera deportiva he querido dar el 100% y lo que siempre he intentado cada vez que he jugado en el mundo es que se supiera que soy canaria, soy de aquí y estoy agradecida de recoger este premio en casa", expuso.

En cuanto a la Fundación Juan Negrín, su nieta, Carmen Negrín, resaltó que la entidad que lleva el nombre de su abuelo "es fruto de un trabajo colectivo" y de "azares necesarios en torno a la memoria histórica de un personaje histórico vilipendiado y después voluntariamente olvidado, durante más que los casi 40 años de dictadura, tanto por los suyos, por haber perdido la guerra o, mejor dicho, por no haberla podido ganar, como por los rebeldes por ser su oponente más contundente".

Por su parte, la directora de SER Las Palmas, María Ramos, puso en valor en papel que juegan los medios de comunicación en la sociedad, especialmente en circunstancias de inestabilidad política y malestar social.

En ese contexto, destacó la relevancia de la radio, "cuya fiabilidad y confianza supera a otros medios como los periódicos o la televisión".

Mientras, la directora de la Cadena SER en Canarias, Lourdes Santana, hizo especial hincapié en personas como Carla Suárez por su "trabajo, sacrificio y talento único".

De la deportista destacó su "coraje y la misma fuerza" para superar un cáncer que le detectaron hace dos años demostrando su "verdadera grandeza de alma y la voluntad de esta joven canaria que tanto admiramos".

También tuvo palabras de admiración para Juan Negrín, recordando que quien fuera jefe de gobierno de la República en uno de los momentos más convulso de la historia de nuestro país "se negó a rendirse ante los golpistas, fue precisamente por ello uno de los más odiados".