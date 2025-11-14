Carlos Mallo, el ingeniero premiado este 2025 con el 'nobel verde': "Canarias no puede con 18 millones de turistas"

El ingeniero Carlos Mallo, reconocido este 2025 con el conocido como 'nobel verde', el premio Goldman, antes de recoger un nuevo premio a su labor en los II Premios Azul Zero, cuya gala se celebró en los Jameos del Agua, en la isla de Lanzarote - EUROPA PRESS

HARÍA (LANZAROTE), 14 (EUROPA PRESS)

El ingeniero Carlos Mallo, que trabaja en soluciones basadas en la naturaleza para proteger y restaurar hábitats marinos, considera que Canarias "no" tiene "capacidad para absorber 18 millones de turistas al año" en las condiciones en las que lo hace en este momento.

"Desde el punto de vista medioambiental y social. Estamos destruyendo el medio ambiente, pero también la cultura. Eso es lo que desencadena", defendió en declaraciones a Europa Press antes de recibir un galardón en los II Premios Azul Zero, que se entregaban este viernes en Lanzarote.

Mallo, que este 2025 ha recibido el conocido como 'Nobel verde' --el premio Goldman, en la categoría de islas y naciones insulares-, explicó que Canarias tiene "400 emisarios con vertidos de tierra a mar, que la mitad son ilegales" y una cantidad desproporcionada de desperdicios de plástico, que "una gran parte acaba en el mar".

Además, Mallo, que lidera la organización de conservación marina Innoceana, explicó que el cambio climático es "lo más difícil de parar", porque "está haciendo perder especies y que especies invasoras lleguen a Canarias".

"NO HACE FALTA DECRECER, SINO VIRAR EL TURISMO"

Sobre cómo abordar un cambio de modelo en el turismo, Mallo precisó que "no hablaría de la palabra decrecer, porque tiene una connotación negativa". "Yo no diría que hace falta decrecer, creo que hay que virar a un turismo de naturaleza, a un turismo que valore las islas y que esté dispuesto a hacer un sacrificio económico más fuerte", argumentó.

"Y, de esa manera, con menos turistas tendremos un beneficio igual o mayor para las islas que va a dar un beneficio medioambiental y social muchísimo mayor", defendió. Así, dijo que las administraciones están "mejorando" en su acción, pero que aún "no se están haciendo las cosas bien todavía".