Carlos Sánchez (PP) llama a los grancanarios a salir a la calle este miércoles para apoyar a Ceuta

Archivo - El diputado del Partido Popular y portavoz adjunto del Grupo PP en la Comisión de Interior del Congreso, Carlos Sánchez - CEDIDO POR PP CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Gran Canaria, Carlos Sánchez, ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos para que, con independencia de su posición política, acudan a las 19.00 horas de este miércoles a concentración convocada en la Plaza de Santa Ana de la capital grancanaria en apoyo a Ceuta y a sus ciudadanos ante la grave situación que atraviesa la ciudad autónoma.

En un comunicado, el popular ha considerado que Canarias no puede permanecer al margen de lo que está sucediendo en Ceuta, "precisamente porque los canarios conocen de primera mano lo que significa afrontar una presión migratoria extraordinaria mientras se reclama al Gobierno de España una respuesta que, demasiadas veces, no llega".

"Canarias y Ceuta tenemos algo en común: sabemos lo que significa estar en primera línea y sentir que el Gobierno socialista nos abandona cuando más necesitamos al Estado. Por eso, si los canarios hemos reclamado solidaridad tantas veces, hoy tenemos la obligación moral de estar al lado de nuestros compatriotas ceutíes", ha señalado.

Sánchez ha resaltado que las islas todavía tienen presente el colapso migratorio vivido en los últimos años y ha comentado que lo ocurrido en Ceuta vuelve a poner de manifiesto el fracaso de la política migratoria del Gobierno de España.

"Los canarios sabemos perfectamente lo que significa pedir ayuda y encontrarnos con retrasos, falta de planificación y un Gobierno que llega tarde. Lo vivimos con el muelle de Arguineguín, con el abandono de Canarias con los menores migrantes y lo seguimos viviendo hoy con la presión que soportan nuestras islas. No queremos que Ceuta tenga que sufrir el mismo camino que hemos recorrido nosotros", ha afirmado.

Para los populares, la respuesta a la situación de Ceuta debe ser una cuestión de Estado y no puede depender de la capacidad de resistencia de los territorios que se encuentran en la frontera sur de España y de Europa.

"El Gobierno de España tiene la obligación de proteger nuestras fronteras, garantizar la seguridad de los españoles y proporcionar medios suficientes a quienes están en primera línea. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda dependiendo de si viven en Cataluña, en Canarias o en Ceuta", ha subrayado.

El dirigente popular considera que defender unas fronteras seguras y una inmigración legal, ordenada y controlada es plenamente compatible con la solidaridad y la humanidad hacia quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Además ha reclamado que el Ejecutivo central refuerce de manera inmediata los medios de Policía Nacional y Guardia Civil, garantice el control efectivo de las fronteras y asuma la coordinación de una política migratoria nacional que no descargue toda la responsabilidad sobre Ceuta, Canarias o cualquier otro territorio de primera línea.

Por este motivo, el presidente del PP de Gran Canaria ha animado a los vecinos de los 21 municipios de la isla a acudir este miércoles a Santa Ana en la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias en todos los Ayuntamientos de España.

"Que el PSOE quiera dar la espalda a los ceutíes y no acudir a estas manifestaciones de solidaridad les retrata exclusivamente a ellos. La mayoría solidaria del pueblo canario está con Ceuta y este miércoles es la oportunidad de mostrarlo", concluyó.