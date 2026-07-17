Carmen Pérez, arropada por Feijóo como candidata de Santa Cruz, ofrece "impulso" para ser la capital de Canarias

Feijóo en el acto del PP en Santa Cruz de Tenerife - DAVID MUDARRA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Pérez, se ha mostrado convencida este viernes de que la capital necesita un nuevo "impulso" para convertirse de verdad en la primera capital del archipiélago.

"Es el momento de que Santa Cruz no sea la segunda", ha espetado a militantes y afiliados del PP en un acto en el TEA junto al presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del partido en las islas, Manuel Domínguez y su homólogo en Las Palmas de Gran Canaria, el consejero de Educación del Gobierno canario, Poli Suárez.

Pérez ha destacado ante Feijóo --que ha dicho que "no tiene techo" y está "enamorada" de la ciudad-- que "es el momento" de que Santa Cruz "sea líder en innovación, en tecnología y en sostenibilidad" y ha defendido una "ciudad dinámica fuerte y segura" donde se quiera "vivir" y se puedan desarrollar proyectos empresariales.

"No sólo está comenzando esta candidatura, sino aquí, en esta ciudad, en el corazón de Tenerife, está arrancando el cambio, porque tenemos el equipo, porque tenemos las ganas, porque tenemos el proyecto, vamos a salir a la calle, vecino a vecino, distrito a distrito, barrio a barrio, calle a calle, para ganar las próximas elecciones", ha indicado.

Ha destacado que no viene a "vender humo", ha resaltado el "aprendizaje maravilloso" que le ha dado la Sociedad de Desarrollo y ha insistido en apelar a "recuperar el orgullo" de los chicharreros. "Es el momento de recuperar que somos la capital de Canarias", ha indicado.

La candidata, que ha tenido un sentido mensaje de agradecimiento hacia su hijo, ha confesado que sabe lo que es "levantar" ese un proyecto empresarial porque las "preocupaciones" se llevan a la cama y ha dejado claro que dio el paso de entrar en política porque podía ser "útil".

"No entiendo el servicio público si no es para ayudar la vida de los chicharreros, porque no entiendo el servicio público si no es para mejorar la vida de la gente", ha comentado.

Ha dicho también que las instituciones "no son muros de hormigón" sino que "las forman las personas" por lo que ha destacado la labor del personal del ayuntamiento, que es el "motor invisible" que hace carburar a la ciudad.

Igualmente ha defendido el "toque humano" y la "escucha activa" en su carrera política en tiempos donde las pantallas "aíslan" a las personas y ha agradecido al primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, su "esfuerzo y dedicación" en los últimos años por la capital y por "haber construido los cimientos" del partido.

"Este partido te debe mucho, no solo Santa Cruz, te lo debe Tenerife y te lo debe Canarias, gracias Carlos, de verdad", ha explicado.

En esa línea ha señalado que no viene a "romper nada" sino a "dar el impulso que esta ciudad necesita para despertar todo su potencial" y con el "sello" del PP, "gestionando con humildad, con responsabilidad, con altura de miras, pero también con la mano tendida, escuchando los problemas, porque ese es el sello del Partido Popular".

Ha incidido en que "se es de Santa Cruz, no porque se nazca" sino también porque "se elige vivir" en ella y ha prometido "crear grandes cosas" en la ciudad y un proyecto "con los pies en la tierra" y una gestión "con firmeza".

DOMÍNGUEZ: SU "ÚNICO CLIENTE" SERÁ SANTA CRUZ DE TENERIFE

El presidente del partido y vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha augurado que Pérez le va a dar "un vuelco" a la capital tinerfeña porque Santa Cruz de Tenerife tiene que "volver a creer en sí misma" y no "conformarse con sobrevivir".

Ha dicho que Pérez es un "soplo de aire fresco", un ejemplo de "liderazgo, valentía y vocación" y una profesional "como la copa de un pino" que aprovechó que el PP tiene la "puerta abierta" para incorporar a gente con prestigio y en este caso, con una "dilatada experiencia" en la abogacía, solo tiene un "único cliente" que es Santa Cruz de Tenerife.

Domínguez ha reconocido la labor "leal, responsable y comprometida" de Carlos Tarife, de quien ha dicho que es una "persona de fiar y un hombre de partido" y que "ha sembrado en un terreno muy difícil", subrayando que sin él no sería "posible" llegar adonde el PP quiere llegar.

Ha valorado también que Feijóo haya hecho una "excepción" en su agenda y haya venido a Canarias a presentar a los dos candidatos a las capitales canarias, lo que demuestra que el PP isleño no es una "franquicia" de la dirección nacional.

En esa línea ha comentado que esta visita es "entender la idiosincracia" de las islas y "apostar por Canarias" avanzando también que su partido "lo va a dar todo y va a sudar la camiseta" para que Feijóo sea el próximo presidente de España.

Domínguez ha dicho que el PP es el "único partido de centroderecha" de Canarias "capaz de aglutinar a la mayoría de la sociedad" al tiempo que se ha mostrado "doblemente orgulloso" de ser "canario y español", subrayando que no va a permitir que "nadie se apropie de acentos, canarismos, folclore tradicional o cultura, ni que tampoco se les quiera "despreciar".