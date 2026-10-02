El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria publica las bases para participar en sus galas y concursos en 2027

Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2026 - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha publicado las bases para participar en sus galas y concursos en 2027 en la plataforma digital lpacarnaval.com.

Los reglamentos, según ha explicado el ayuntamiento capitalino en nota de prensa, facilitan información sobre la participación en los diferentes actos de la fiesta, en los que se "recogen" las demandas de los colectivos y asociaciones que forman parte de la misma.

Al respecto, expone que la redacción de las bases son el "resultado de los numerosos encuentros" que, durante el verano, han mantenido la concejalía que dirige Héctor Alemán y la dirección artística del Carnaval con los agentes vinculados a las carnestolendas.

Es por ello que se acordó que la publicación de las bases "debía de efectuarse con tiempo suficiente" para que las personas interesadas en participar pudieran estudiar las "singularidades y requisitos" de cada acto, por lo que indican que "no solo se pretende dar margen de actuación, sino también animar" a los interesados a sumarse a las celebraciones que, en 2027, girarán en torno a 'La Música'.

En la home de lpacarnaval.com se encuentra un apartado específico donde acceder a 'Bases, inscripciones y resto de documentación Carnaval 2027', y al pinchar sobre él, se despliega la lista de los documentos alojados en el sitio desde el 1 de octubre como son las cuatro grandes galas: reina, drag, infantil y dama, además de los concursos de grupos infantiles y adultos --murgas y comparsas--, todos midiéndose en competición.

Asimismo se encuentran las convocatorias de disfraces, la de adultos como certamen y la de infantil como exhibición dentro del denominado festival coreográfico infantil; y otros concursos como Divas por la corona, Maquillaje corporal y el Carnaval Canino.

Las novedades, explican, están directamente relacionadas con las demandas de sus protagonistas, ejemplo de ello es ampliar el espacio escénico de murgas, comparsas o drags, una forma de seguir avanzando en creatividad e ingenio a la hora de meterse al público en el bolsillo.

Por último, indican que la organización y participantes ha considerado mantener las "apuestas que funcionan" como las cuatro fases para las murgas, grandes cambios como el regreso de las comparsas infantiles a la categoría competitiva o "pequeños detalles" que redundan en el crecimiento de la fiesta. Cualquier otro aspecto puede consultarse en la web de referencia.