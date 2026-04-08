La Carrera María Auxiliadora de Las Palmas de Gran Canaria donará lo recaudado este año a un colegio del Líbano

Presentación de la XVII Carrera María Auxiliadora en Las Palmas de Gran Canaria - CARRERA MARÍA AUXILIADORA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XVII Carrera Solidaria María Auxiliadora de Las Palmas de Gran Canaria se celebrará el próximo 9 de mayo, y se espera a más de 1.000 participantes, cuya inscripción será donada este año al colegio Ángeles de Paz, en Líbano, que atiende a más de 200 niños y niñas, muchos de ellos refugiados a causa de los conflictos en Oriente Medio.

La carrera, que se ha convertido en una "cita imprescindible" dentro del calendario escolar y deportivo de la isla, mantiene su "esencia" basada en valores como el "esfuerzo, la superación, la convivencia, la participación y el deporte".

Además de estar abierta a todas las edades, ya que se puede participar en diferentes categorías y distancias que van desde los 100 metros hasta los 5 kilómetros, según ha informado la organización en nota de prensa tras presentar la carrera y su camiseta en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.

Asimismo existe la posibilidad de colaborar a través del "Dorsal Cero", facilitando que cualquier persona pueda contribuir a la causa solidaria sin necesidad de ponerse las zapatillas.

La jornada es además una fiesta familiar, ya que el 9 de mayo habrá actividades para todos los públicos, tales como castillos hinchables, sesiones de zumba, espacios de restauración, pintacaras y diferentes stands de las empresas colaboradoras. El evento finalizará con la entrega de trofeos y un sorteo solidario.

El director titular del Colegio Salesiano Sagrado Corazón de Jesús, José Antonio Perdigones, ha subrayado que el proyecto elegido en esta edición "es un colegio salesiano en Líbano que acoge a niños refugiados que proceden de Siria e Irán", indicando que con la ayuda que se les presta, "no solo se les da formación, alojamiento y alimento, sino que se potencia el deporte, con todos los valores que eso conlleva, y además se crea un bonito" vínculo entre centros.

Las inscripciones permanecen abiertas en la web del colegio hasta el 24 de abril.

Este evento cuenta con el respaldo de entidades como ASISA, Diquisan Canarias, Barceló Hotel Group y Vithas, así como con el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, la Brigada BRILCAN, Protección Civil, Policía Local y numerosas empresas colaboradoras.