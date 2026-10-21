La carrera solidaria Rainbow Family Gran Canaria regresa este domingo con cientos de participantes confirmados

Rainbow Family Gran Canaria - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La carrera solidaria Rainbow Family Gran Canaria regresará este domingo, 25 de octubre, a la Plaza Norte del Gran Canaria Arena con cientos de participantes confirmados para una propuesta que combina actividad física, ocio familiar y solidaridad a todo color.

Así lo ha informado la organización, que explica que habrá dos modalidades; por un lado la Rainbow Kids, con un recorrido de 400 metros dirigido a niños de entre 0 y 9 años; y por otro la Rainbow Family Fun Run, de 2 kilómetros que podrá realizarse corriendo o caminando para que las familias disfruten juntas de la experiencia a su propio ritmo.

En concreto, la Rainbow Family tiene como objetivo solidario recaudar fondos para la asociación de apoyo de niños y niñas con cáncer y sus familias, Pequeño Valiente.

A las 09.00 horas del domingo, la Plaza Norte del Gran Canaria Arena abrirá sus puertas para empezar a recibir a los participantes, que además de la caminata/carrera contarán con zona de talleres, expo, hinchables Infantiles y restauración.

Con Dj y calentamiento colectivo, a las 11.00 llegará el momento de animar a los más pequeños en la salida de la Rainbow Kids 400 metros, que estrenarán el arco de meta de esta edición con la carrera más rápida del día.

Ya a las 11.30 horas, la Rainbow Family Fun Run comenzará con su estallido de colores para celebrar la solidaridad con 2 kilómetros del mejor ambiente deportivo.

Las personas interesadas en participar pueden consultar la información sobre las modalidades, el reglamento y las inscripciones en la página oficial del evento: https://www.rainbowfamily.es/gran-canaria/.

Al respecto, el presidente de la asociación Pequeño Valiente, José Jerez, ha invitado a la ciudadanía a participar en esta cita el domingo, ya que esta carrera/caminata "es mucho más que eso, para convertirse en una oportunidad para encontrarnos, pasarlo bien y disfrutar de un evento diferente lleno de alegría" en la ciudad.

De igual modo, comentó que Rainbow Family nace para hacer realidad proyectos y el trabajo diario de la asociación para que así "los muchísimos corazones solidarios nos ayuden a mejorar la vida de los niños con cáncer y sus familias".

Además de dar visibilidad a la entidad y al cáncer infantil, explicó que la recaudación es "una ayuda fundamental" para cubrir diferentes servicios que se ofrecen de manera gratuita a las familias oncohematologicas como "atención social, apoyo psicológico, atención deportiva y nutricional, rehabilitación de secuelas derivadas de la enfermedad a través de la fisioterapia y logopedia, refuerzo educativo, actividades lúdicas y respiro familiar", entre otras.