La Casa del Vino de Tenerife recibe un Solete de la Guía Repsol, que reconoce el valor patrimonial del espacio enológico

Casa del Vino de Tenerife - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Casa del Vino de Tenerife ha sido distinguida con un Solete de la Guía Repsol, un prestigioso reconocimiento que otorga esta reconocida institución gastronómica para destacar a aquellos establecimientos singulares que ofrecen experiencias auténticas, cercanas, con identidad propia y de gran calidad.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y el consejero de Sector Primario, Valentín González, recibieron esta mañana este galardón, concedido en la categoría de 'Bodegas, Vinotecas y Coctelerías' y que premia la autenticidad, la calidad y el valor patrimonial del espacio enológico de El Sauzal.

Destaca el Cabildo en una nota como este galardón es "un respaldo al papel que desempeña la Casa del Vino como centro de divulgación, promoción y conservación de la cultura vitivinícola insular y a la labor continuada de la Fundación Canaria Tenerife Rural en la valorización y proyección del sector y de los productos de cercanía".

La Guía Repsol ha valorado de forma muy especial la experiencia integral que ofrece el recinto: desde el descubrimiento de la historia del cultivo insular a través de su museo, hasta la preservación patrimonial de la emblemática Hacienda de San Simón y la posibilidad de degustar una amplísima selección de vinos locales acompañados de una selecta muestra agroalimentaria de la isla.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha puesto en valor la Casa del vino como "embajadora de la identidad local, vinculando Tenerife a conceptos como la calidad, la sostenibilidad y la autenticidad".

Afonso ha señalado que "la enología y la gastronomía local funcionan como un elemento tractor fundamental para diversificar la economía, respaldando a los productores de proximidad", por lo que "este reconocimiento premia el esfuerzo de todos los que hacen posible que este lugar sea un auténtico referente", desde los viticultores a los bodegueros, pasando por el personal que fomenta que el sector primario "sea reconocido en todo el mundo".

Por su parte, el consejero de Sector Primario, Valentín González, ha destacado que este reconocimiento suponga "un respaldo muy importante" a la labor continuada para consolidar la Casa del Vino "como un espacio de referencia en la divulgación de la cultura vitivinícola insular".

Para González, este galardón es "un respaldo no solo al papel que desempeña la Casa del Vino como centro de divulgación, promoción y conservación de la cultura vitivinícola insular", sino también "a la labor continuada de la Fundación Canaria Tenerife Rural en la valorización y proyección del sector y de los productos de cercanía".