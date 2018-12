Casi 250 obras optarán a los 'Premios Quirino' de animación iberoamericana

Publicado 13/12/2018 10:40:49 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 244 largometrajes, series y cortos de 16 países competirán en la segunda edición de los 'Premios Quirino' de animación iberoamericana que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife el próximo 6 de abril, con el patrocinio del Cabildo de Tenerife.

Con 60 y 49 obras respectivamente, España y Brasil lideran el número de candidaturas y Costa Rica, El Salvador, Paraguay y República Dominicana se suman por primera vez a estos premios.

Este primer balance del cierre de inscripciones ha sido anunciado por José Luis Farias, promotor de los premios, en el marco de 'Ventana Sur', el mercado co-organizado por el Marché du Film de Cannes y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA) que celebra su décima edición del 10 al 14 de diciembre en Buenos Aires.

Portugal y México han sido los países que más han aumentado el número de candidaturas, seguidos de Brasil mientras que España y Colombia los que más han descendido.

De entre todas las obras, un comité seleccionará a seis nominadas por categoría, que serán anunciadas en enero de 2019.

El comité está integrado por la polaca Agnieszka Kowalewska, el irlandés Barry O'Donoghue, el francés Loïc Porter y los españoles Paco Rodríguez y Zulay Rodríguez.

De entre los trabajos seleccionados, un jurado internacional elegirá tres finalistas en cada categoría, que serán las que optarán a los reconocimientos que se entregarán el 6 de abril en Tenerife.

Los premios cuentan con las siguientes nueve categorías: largometraje, serie, cortometraje, cortometraje de escuela, obra innovadora, obra de encargo, diseño de sonido y música original, desarrollo visual y diseño de animación.

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES DEL FORO Y EL CONGRESO

En el mercado argentino también se anunció la apertura de inscripciones para participar en el Foro de Coproducción y el Congreso de Animación, eventos que se celebrarán en paralelo a los premios durante los días 5 y 6 de abril de 2019 en el Auditorio de Santa Cruz de Tenerife.

El programa contará con reuniones 'one to one', mesas de trabajo y diversas conferencias con el objetivo de seguir fortaleciendo un punto de encuentro para productoras de animación iberoamericanas.

En 2018 el Foro reunió a cerca de 300 profesionales y se llevó a cabo una mesa de trabajo con el Programa Ibermedia, que delineó las bases para una línea de apoyo específica para la animación.

El primer 'deadline' para realizar la preinscripción del foro es el 20 de enero.

Por su parte, con el desafío de reflexionar sobre la animación regional, el Congreso Internacional de la Animación Iberoamericana convoca a 'papers' hasta el 30 de enero de 2019, y las bases están disponibles en la web del Congreso. Las propuestas seleccionadas serán anunciadas el 25 de marzo de 2019.

También en el marco de Ventana Sur se anunció el lanzamiento de la Liga de Animación Iberoamericana, una alianza entre los Premios Quirino, el Festival Pixelatl (México) y Animation! (Argentina) que se propone seguir afianzando los lazos de colaboración en la región.

Así, uno de los proyectos finalistas de 'Animation! Pitching Sessions 2018' será premiado en Buenos Aires, y asistirá a los 'Premios Quirino 2019' en Tenerife.

Ese mismo proyecto luego viajará a Cuernavaca para participar de 'Pixelatl 2019' y recibirá pasaje, alojamiento y acreditación full en todos los casos.

Estos anuncios se realizaron en el marco de la mesa 'Modelos de Alianzas en Iberoamérica' que los Premios Quirino organizó en el mercado argentino, y que contó con la participación de representantes de asociaciones de animación de Argentina, Colombia, Chile, México, Perú y España.